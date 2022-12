Itt a bizonyíték: 1,3 millió forintot is lehet keresni bringás futárként Pesten

A bringás futárok idén már többször tettek fel videót arról, mennyit lehet keresni egy hónap alatt a nagy hazai ételszállító cégeknél. Most így akadt a Pénzcentrum szerkesztősége egy TikTok videóra, amiben három biciklis futár mondja el, mennyit keresett egy hónap alatt: a legmagasabb fizetés bruttó 1 millió 350 ezer forint volt, de a legalacsonyabb is csak éppen, hogy nem volt hét számjegyű. Megnéztük, hány óra munka mellett kaphat ekkora bért egy bringás futár, és mennyit kell valójában dolgozni ahhoz, hogy valaki futárként ilyen sztárgázsit keressen.

Talán elsőre nem gondolnánk, hogy megéri futárnak állni itthon, azonban Budapesten akár pár hét alatt több mint egy millió forintot is össze lehet szedni, ha ételkiszállítóként dolgozik valaki. Gyakran előfordul, hogy a futárok a közösségi médián posztolnak arról, mennyit lehet keresni a legnagyobb ételszállító cégeknél itthon.

Most így akadt a Pénzcentrum szerkesztősége egy TikTokos videóra, amiben három futár mondja el, mennyit keresett az utóbbi egy hónapban, és ehhez hány órát kellett dolgoznia. Ebből pedig az derül ki, hogy a legjobban kereső bringás étlkiszállító bruttó 1 millió 350 ezret forintot szedett össze.

Topfizetés a futároknak?

Az ételfutárok a videóban arról beszélnek, hogy a nemrég megrendezett futárkupa három nyertese a verseny ideje alatt mennyit dolgozott a Foodpandánál, és ezért mekkora fizetést kaptak. Ez alapján majdnem mind bőven milliós bruttó béreket kaptak a következő munkaóraszámok mellett:

1 millió 350 ezer forint (385 óra, 1100 cím)

1 millió 150 ezer forint (300 óra)

930 ezer (270 óra)

Ebből jól kitűnik, hogy a legalacsonyabb fizetés is majdnem elérte az egymillió forintot, a legtöbbet dolgozó futár pedig közel másfél milliót szedett össze. Ezeket egyébként mind bruttó fizetések, melyek után a futároknak még vállalkozóként kell adózni. Ha ezeket órabérre lebontjuk, akkor a legjobban kereső futár 3 500 forintot kapott óránként, a második 3 833 forintot, míg a harmadik pedig 3 444 forintot.

Ez alapján egyébként érdekes módon azt láthatjuk, hogy a legjobb órabért a második legtöbbet kereső futár kapta, és nem az első.

Tényleg álomfizetés?

Fontos figyelembe venni, hogy itt bruttó bérekről van szó, ami egyébként a videó feliratában is szerepel. Emellett azt is megtudjuk, hogy ezek a sztárgázsik nem csak a címek utáni fizetésből állnak össze, hanem szintén benne van a futárkupáért kapott díj összege.

Ez alapján egy futár ennél biztosan jóval kevesebbet keres egy átlagos hónapban, hiszen egyrészt nem versenyez azért, hogy minél több címet teljesítsen, másrészt nem kap ezért külön díjat havi szinten.

Mivel csak a bruttó bérekről van szó a videóban, ezért azt nem tudjuk meg, hogy valójában mennyit kap kézhez egy futár például az egymillió feletti fizetés után. Ugyan idén szeptemberig a futároknak csak havi 50 ezer forintot kellett adózni, a kata módosítása miatt már jóval magasabbak az ételkiszállítókra vonatkozó adóterhek, így a valóságban bizonyára lényegesebben alacsonyabbak ennél a nettó bérek.

Brutális tempó

Szintén érdemes figyelembe venni, hogy milyen őrületesen sok órát dolgoztak a bringás futárok azért, hogy ennyi pénzt szedjenek össze. Egy teljes állásban lévő munkavállaló havonta 160 órát dolgozik. Ehhez képest a harmadik futár ennek majdnem 1,7-szeresét dolgozta, a második durván az 1,9-szeresét, míg a legelső futár majdnem két és félszer annyi időt töltött munkával egy napi 8 órás munkához képest.

A videóban az is szóba kerül, hogy mindegyik futár biciklivel szállít ki ételt, úgyhogy különösen nagy fizikai megterhelést jelenthet kétszer-két és félszer annyi órát dolgozni, mind egy hétköznapi, irodai munkában. Ráadásul az egyikük megemlíti, hogy az óriási óraszám mellett még másodállásra is jutott ideje. Ugyan sokan arra használják a futárkodást, hogy kiegészítsék vele az alacsony fizetésüket, és jól láthatóan akár milliókat is lehet keresni vele, ehhez ezért dupla annyit kell dolgozni, mint egy sima állásban, ráadásul a biciklis futároknak fizikailag is nehéz a munkája.