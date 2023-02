Kőkemény árháború zajlik a magyar boltokban: itt a Lidl, Tesco, Spar csodafegyvere?

Sorra kezdték csökkenteni a vaj árát a hazai üzletláncok, egymásra licitálva. Azonban ez a lépés még csak a kezdet volt: elérték az árak a lélektani határt, muszáj lesz lejjebb vinni az árszintet. Nem ugyanazt a stratégiát követi azonban az Aldi vagy a Lidl, mint a Tesco és a Spar - írja a VG. Az árháború elkezdődött: különféle kedvezményekkel próbálják becsábítani a vásárlókat az üzletekbe. Az viszont kérdéses, milyen akciókra buknak igazán a vevők.

Először az Aldi jelentette be, hogy tartósan 20 százalékkal csökkenti a vaj árát, majd a CBA, a Lidl és a Penny és az Auchan is hasonló lépést tett. A lap piaci forrásai szerint azontban ez ügyes marketing, semmi több: nem ez fog véget vetni az inflációnak. Az viszont valószínű, hogy fontos mérföldkő a vajárak csökkentése. Az Aldi egy másfél-kétéves drágulási ciklust követően hirdetetett árcsökkenést: ezzel egy korszak lezárult a kiskereskedelemben és nyomás alá helyezte a versenytársait. A CBA, a Lidl és a Penny beleállt a vajháborúba, ugyanakkor a nagy áruházláncok, mint a Tesco vagy a SPAR, eddig kitértek. Ezek a boltok más úton járnak és más módon szállnak be az árversenybe.

A Tesco nem hisz az egyes termékek árának direkt lefaragásában, hanem az árgarancia stratégiáját alkalmazza. Ez azt jelenti, hogy üzleteinkben és online is árgarancia felirattal jelölik azokat a termékeket, amelyeknek az árát tartósan alacsonyan tartják. A - több száz - termék árát minden héten ellenőrzik és vállalják, hogy ha valahol a vásárló olcsóbban vásárolta meg a termékeket, akkor a különbözetet visszafizetik. Így a vevők helyett a boltlánc hasonlítja össze az árakat. Így bár a Tesco magától nem mérsékelné például a vaj árát, de leköveti az Aldi és a Lidl árcsökkentését. A Tescónál ott vannak még a ClubCard-kedvezmények és kedvezményes nyugdíjas-nap is.

A SPAR sem hisz a direkt árcsökkentésben: annak érdekében, hogy a vásárlók a lehető legkedvezőbb áron tudják lebonyolítani a bevásárlásaikat, létrehozták a SPAR akciótervet. Ebben megkülönböztetnek piros és sárga árcímkés termékeket: az előbbiek mindig jó árakat ígérnek, az utóbbiak pedig minden héten akár 1600 akciózott terméket jelölnek meg, amelyek csütörtöktől érhetők el az áruházakban. Ezenfelül hétvégi extra kedvezményeket is alkalmaznak, illetve a SuperShop-kártya-pontok levásárlása és beváltása is olcsóbb árakat eredményez.

A Lidl odaláncolta magát a termékek árlefaragásához, és az elmúlt másfél hónapban már 200 árucikket kínál olcsóbban. Ezt a Tescónak le kell követnie, ha komolyan veszi az általa alkalmazott árgaranciát. Egy biztos: a durvuló kiskereskedelmi verseny hosszú idő után valódi lehetőséget teremt arra, hogy végre a vásárló is jól járjon - írja a lap. Az biztos, megkezdődött az árcsökkenés időszaka. Hogy a boltok által alkalmazott stratégiák közül melyik az eredményesebb, az heteken belül kiderül.