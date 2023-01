Ezt rengetegen fogadták meg újévkor: 10-ből 5-en máris elbukhattak

Idén minden eddiginél tudatosabban vágtunk neki az új évnek: a fogadalmak harmada a rendszerezettebb életet és az önfejlesztés tekinti a legszükségesebb változásnak 2023-ban – derült ki egy friss kutatásból. Magyarország gazdasági helyzete ugyanakkor még erre a közhelyekkel teli területre is begyűrűzött: több mint 60% nyilatkozott úgy, hogy befolyásolja idei terveit a jelenlegi turbulens gazdasági időszak.

Minden ötödik magyar tett 2023-ra életminőséget javító fogadalmat – derül ki a MediaMarkt legfrissebb, reprezentatív kutatásából. Az új év, és az újrakezdés lehetősége a nőket jellemzően jobban motiválja, így volt ez idén is: míg a férfiak csupán 19%-a tett önmagának valamilyen jövőbeli fejlődésre vonatkozó ígéretet, addig a nőknél ez 24% volt. A fogadalmak típusában az első két helyen nem történt nagyobb változás, bár az arányok némileg csökkentek 2022-höz képest. Elsősorban egészségesebb életet szeretnének élni a magyarok, több mozgásra, sportolásra (40%), és egészségesebb ételekre, valamint az ezekkel járó fogyásra vágynak (39%).

Az első nagyobb változás az eddigiekhez képest, hogy jelentősen többen akarnak idén önfejlesztésbe kezdeni. A tavalyi 21%-ról idén 36%-ra nőtt azok száma, akik terveznek valamilyen képzésen, tanfolyamon részt venni. A nők kimagaslóan az átlag felett, 46%-ban nyilatkoztak így, míg a férfiak 26% érezte úgy, hogy fejlesztésre van szüksége. A tudatosságra való törekvést mutatja, hogy rendszerezett életre is jobban vágyunk, mint tavaly ilyenkor.

Amíg 2022-ben csupán 19%, idén azonban már 35% mondta azt, hogy nagyobb szüksége van a rendszerre és a következetességre az életében. A határozottabb pénzkezeléssel kapcsolatos elképzelések 2023-ban a korábbi harmadik helyről az ötödikre csúsztak, de még így is, pénzmegtakarítást és pénzügyi célokat a fogadalomtevők 35%-a tűzött ki maga elé. A jobb életre való törekvésben szerepet kapnak a kapcsolatok is, 26% jelezte, hogy több időt szeretne a családjával, barátaival tölteni.

Tudatosság és tervezés lehet az új mantra?

Idén két új kérdéssel egészült ki a kutatás, amelyek a gazdasági helyzetre reflektálva arra keresték a választ, hogy a fogadalomtevőket befolyásolta-e az éves terveikben a rezsiválság, vagy az inflációs helyzet, esetleg vezérelte-e őket valamilyen fenntarthatósággal, környezetvédelemmel kapcsolatos elhatározás. A felmérés szerint a magyarok ötöde (23%) idén gondolt először arra, hogy a tudatosság jegyében (pl. energiafogyasztás, zerowaste) fogadalmat tegyen. 9% nem csak gondolt rá, de tett is erre vonatkozóan ígéretet, 17% pedig úgy nyilatkozott, hogy rendszeresen szokott fenntarthatóbb változtatásokat bevezetni az életébe.

A gazdasági válság a válaszadók 62%-ban indított el valamilyen szintű racionalizálásról való gondolkodást a kiadások és az energiafelhasználás területén. Közülük 20% már decemberben tett lépéseket, szükséges változtatásokat a kiadásokra és az energiafogyasztásra vonatkozóan, 24% pedig januártól dolgozik a tudatosabb költségkezelésen. További 18% gondolkodik az újra-tervezésen a gazdasági helyzet fényében.

„Érezhetően megfontoltabbak lettek a vásárlók és jobban átgondolják, hogy mire, mennyit költenek. Ez a tudatosság nem feltétlenül az olcsóbb termékek, hanem kategórián belül a legjobb ár-érték arányú, nagy gépek esetében az energiatakarékosabb választásokat jelentette. Már korábban megfigyelhető volt az energiacímkék fokozódó jelentősége, az energiaválság hatására azonban a nagygépek fogyasztása egyértelműen az egyik legfontosabb választási kritériummá vált. Így volt ez tavaly a mosógépek esetében is, de a szezon kezdetén rengeteg vásároltak fogyasztásmérő konnektorokat is” – mondta a kutatásra reflektálva Magyar Norbert, a MediaMarkt kereskedelmi igazgatója.

Sokan támaszkodnak okoseszközökre

Ugyan 2023-ban többen határozták el magukat, mint egy évvel korábban, de többen is szegték meg ígéreteiket. Míg tavaly ez a szám 41% volt január második hetére, addig idén 51%-ra emelkedett a megszegett fogadalmak aránya. A botlás azonban nem feltétlenül jelenti a tervek feladását, és bár 13% el is engedte a céljait, az előző évhez képest többen, a válaszadók 38%-a továbbra is igyekszik tartani magát az eredetileg kitűzött célhoz, amiben sok esetben különböző digitális és okoseszközökre támaszkodnak.

Különösen az életmódváltással kapcsolatos fogadalmat tevők körében rengeteg elektronikus termék és digitális megoldás jöhet szóba, amely az egészségesebb életmódot, a rendszerezettebb életet vagy feladatmegoldást támogatja. A megkérdezettek 21%-a használ segítségként valamilyen okoseszközt, 27% pedig applikációt, terveik megvalósításához, de a digitális eszközhasználók fele párhuzamosan alkalmazza ezeket a lehetőségeket.