Szilveszterkor sem kell lemondani a luxusról: így spórolnak az élelmes magyarok

Szilveszter éjszakáját és újév napját évszázadok óta mágikus legendák övezik: fontos volt ezen a napon megszabadulni a balszerencsétől és az ártó szándékú szellemektől, hogy egészségben, szeretetben és gazdagságban indíthassuk az újévet. A HelloVidék most összeszedte, hogy milyen trükkökkel tudjuk egyszerre betartani a hagyományokat és spórolni is.

A 2022-es év senki számára sem volt a legszerencsésebb: a koronavírus okozta járványhelyzetből még mindig nem sikerült kilábalnunk, ráadásul a szomszédunkban kitört a háború is. Mindezek mellett pedig 40 százalék körüli az élelmiszerinfláció, ami Európa szerte a legmagasabb. Ezzel pedig az ünnepi menü ára is az egekbe szökött.

Már egy ideje nem elég csak a bevásárlásnál spórolni, így sokan választják a mezei, erdei gyűjtögetést, hiszen a természetben rengeteg szezonális finomsággal találkozhatunk. Ráadásul bőven tudunk szüretelni annyit, hogy fedezzük a saját szükségleteinket: az alapszabály annyi, hogy fejenként maximum 2 kiló termés szedhető naponta.

Azonban nemcsak a gyűjtögetés tett szert az idén óriási népszerűségre, hanem a házi kenyerek, péksütemények is reneszánszukat élik: egyszerűen készíthetünk hatósági áras lisztből túrós batyut vagy pizzás csigát reggelire, kelesztés nélküli, illetve élesztővel vagy kovásszal kelesztett kenyereket is. De lecserélhetjük a házhozszállítással rendelt pizzákat és hamburgereket is, amiknek egészségesebb és nem utolsósorban olcsbb változatát mi is elkészíthetjük otthon.