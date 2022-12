Nagy a baj a boltokban karácsony előtt: durva limitet vezetett be a Lidl

Az árstopos termékeinek megvásárolható mennyiségének korlátozására kényszerült a Lidl is, szenteste előtt néhány nappal - derítette ki a Telex.

Ahogy hétvégén a Pénzcentrum is megírta, karácsony előtt egy héttel korlátozza az árstopos termékek megvásárolható mennyiségét az Aldi, a Telex megkérdezte a Lidl, terveznek-e hasonló lépést az ünnepek előtt. A lapnak küldött válaszokból kiderült, ha nem is olyan drasztikus mértékben, de a Lidlben is vezettek be korlátozásokat. Közlésük szerint az áruházlánc egységesen, minden üzletben mennyiségi korlátozást vezetett be az árstop hatálya alá eső termékekre:

Lisztből és cukorból 5-5 kg,

tejből 6 liter,

az étolaj 1 literes változatából 3 db, míg a 2 és 5 literesből 1 db vásárolható egyszerre.

A csirkemell 1000 grammos kiszerelésből 3 db; a 2000 grammos (XXL) kiszerelésből 2 db vásárolható, de az 500g-os, valamint a csemegepultban kapható csirkemellre nincs mennyiségi korlátozás.

A lédig burgonyából maximum 5 kg, a csomagolt burgonya esetében kiszereléstől függően 1-3 csomag,

tojásból pedig 30 db, illetve a 18 darabosból 2 csomag az egyszerre megvásárolható mennyiség a Lidl üzleteiben.

Hozzátették, „az árstoppal érintett termékek esetében az elmúlt hónapokban többszörösére nőtt az érdeklődés, de az áruházlánc folyamatosan monitorozza a fogyásokat és mindent megtesz annak érdekében, hogy az áruellátás minden áruházban folyamatosan biztosított legyen”. Bár „a megnövekedett fogyasztói kereslet eredményezhet időszakosan üres polcokat, de az üzletekbe a beszállítás folyamatos és biztosított” - írták.