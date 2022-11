Borsos bevásárlás vár mindenkire: seregnyi magyar karácsonyi kedvence drágult nagyot a boltokban

Bár sokaknak úgy tűnhet a legnagyobb áruházláncok évről-évre hamarabb pakolják ki a karácsonyi időszak termékeit, szerintük ez egyáltalán nem változott az elmúlt években. Így már október vége, november eleje környékén kikerültek a csokimikulások és a szaloncukrok is. A Pénzcentrumom most a két kedvenc év végi édesség kapcsán kérdezte meg a legnagyobb hazai láncokat, milyen kínálattal és milyen árakkal készülnek az idei viszontagságos, erős infláció sújtotta évben.

A tavalyi évi várakozások szerint, 2021-ben a magyar családok mintegy nyolcmillió csokoládéfigurát és 3500 tonna szaloncukrot vihettek haza a boltokból. Ami pedig tendenciaként megfigyelhető az utóbbi években, hogy a vásárlók egyre inkább a minőség irányába fordultak, sokan inkább kevesebb, de jobb minőségű desszertet választanak a karácsonyi időszakban.

A választék persze idén is nagyon széles, a gyártók egész évben készülnek a szezonra, ami óriási szeltet szakít ki az egész éves eladásokból. Ugyanígy készülnek a karácsonyi hajrára a kiskereskedelmi üzletláncok is, akik bizony már október végén, november elején elkezdték kipakolni az ünnepi forgatag termékeit. Az ideihez hasonló mértékű infláció viszont évtizedek óta nem volt Magyarországon, úgyhogy kíváncsiak voltunk arra, a jelenlegi körülmények között mekkora kínálattal és milyen árakon készülnek a legnagyobb hazai boltláncok csokimikulások és szaloncukrok terén.

Nem lesznek olcsók a csokimikulások

Spar

Az üzletlánctól sikerült megtudnunk, hogy az Interspar hiperekben közel 100 féle mikulás fogja várni a vásárlókat. A Spar üzletekben pedig a legdrágább üreges figura, amiben játék is található, kilós egységáron 18 564 forintba fog kerülni, a legolcsóbb csokifigurák egységára pedig 6-8 ezer forint között fog mozogni, darabáron 189 forinttól indulva. Mindezeken felül sikerült azt is megtudnunk, hogy az üzletekben az áremelkedés

meghaladja a 10 százaékot ezen a területen.

Penny Market

A diszkontlánc arról tájékoztatta lapunkat, hogy összesen 21 különböző fajta csokimikulá lesz megtalálható az üzleteikben. Ezeknek a kilogrammra vetített egységára 3 725 forinttól egészen 12 990 forintig fog tartani. A legolcsóbb termék egy 40 grammos, tejbevonós termék lesz, míg a legdrágább a Lindt mikulás. Az üzletlánctól megtudtuk azt is, hogy náluk a vásárlók általában az 50-60 grammos kiszerelésű termékeket keresik, ezek a legnépszerűbbek.

Auchan

A hiper arról számolt be lapunknak, hogy több mint 70-féle mikulás figurával várjuk a vásárlóinkat, melyek között megtalálhatók a tejcsokoládé, étcsokoládé, fehércsokoládé és a mentes figurák is. A kiszerelések kapcsán pedig annyit jeleztek, széles a kínálatuk, a 9 grammos terméktől kezdve egészen át a 175 grammos változatig, és ők úgy tapasztalják egyaránt népszerűek a kisebbek és a nagyobbak is. Az árakkal kapcsolatban a hiper annyit közölt a tavalyiakhoz képest, hogy

alapanyagok és a csomagolóanyagok piaci ára sokat változott az elmúlt időszakban, így elkerülhetetlen volt a beszállítói áremelés.

Aldi

A diszkont arról tájékoztatta a Pénzcentrumot, hogy termékskálájuk saját márkát is tartalmazó választékában a 15 grammostól a 200 grammos csokoládé mikulásig válogathatnak a vásárlók. Az Aldi bár egységárakat nem árult el, azt elmondták, hogy a skála a széles, 189 forinttól 899 forintig mozognak a szezonális figurális csokoládék. A lánc elárulta azt is, hogy tapasztalataik szerint a vásárlók körében a kisebb méretű márkatermékek a legnépszerűbbek. Lapunknak beszéltek arról is, hogy

az emúlt időszakban a szegmensben jelentős drágulás nem volt tapasztalható, az áruházlánc üzleteiben egy átlagos, közepes méretű csokoládé mikulás figura 399 és 499 forint közötti áron kapható.

Lidl

A német lánc lapunknak elmondta, a mikulás csokoládék esetében a kisebbtől a nagyobbig összesen 5 féle termék közül választhatnak vásárlóink, melyek darab ára 449 Ft - 999 Ft között mozog. A legnépszerűbb a 150 g-os tejcsokoládé Mikulás, mely egyben a legolcsóbb a kínálatban a kilós árat tekintve (3 326 Ft/kg, 499 Ft/db).

Tesco

A hiper információi szerint az üzleteikben összesen 55 féle csokimikulást lehet majd kapni. Az árakat tekintve a Tesco csak clubcardos ajánlatokat említett, de azzal kilós egységáron 4 400 – 20 000 forint között lehet majd számolni.

Összegzés

Ahogy látjuk, a csokimikulások ára valóban nem lőtt ki annyira durván, mint a legjobban dráguló magyarországi élelmiszereké. Nem árt azonban észben tartani, hogy az üreges csokoládéfigurák, azon kívül kifejezetten egy-egy tematikus ünnephez készülnek, egységáron brutálisan többe kerülnek, mint a sima csokoládék.

Az egyik legnépszerűbb táblás csokoládé esetében például a 90 grammos kiszerelés 389 forintba kerül, ami 4 322 forintos kilós árat jelent. Ehhez képest a márka mikuláscsokija 65 grammos kiszerelésben 539 (!) forintba kerül, ami kilós áron majdnem a duplája a simának, 4 322 forint. Ezt tehát nem árt szem előtt tartania annak, aki rengeteg csokimikulás vásárlásán töri a fejét.

15-16 ezres kilós szaloncukorárak is lesznek

A csokimikulások mellett természetesen kíváncsiak voltunk a karácsonyi időszak másik slágertermékének, a szaloncukornak a kínálatára és a várható árakra is. Úgyhogy ezekről is megkérdeztük az üzleteket:

Spar

A Spar közölte, az Interspar hipermarketekben található a legnagyobb választék, ott több mint 120 féle verzió közül válogathatnak a vásárlókat. Szaloncukor esetében a Sparban a legolcsóbb kiszerelést mi 4 996 forintért találtuk az üzlet webshopjában, míg a legdrágább egy kilós árra vetítetve 12 440 forintba került. Az üzletlánc a szaloncukrok esetében is arról tájékoztatta lapunkat, hogy a drágulás mértéke itt is meghaladja a 10 százalékot tavalyhoz képest.

Penny Market

A Penny arról számolt be, hogy náluk összesen 29 termék kapható, ezek között megtalálható gluténmentes, laktózmentes, hozzáadott cukor nélküli és vegán termék is. A kilogrammos árak 1799 forinttól egészen 14700 forintig tartanak, a legolcsóbb a lédig, ami 6 fajta ízben kapható, legdrágább pedig a Stühmer válogatás szaloncukor. A boltlánc elárulta azt is, hogy az árváltozás a termékek esetében 15-50 százalék közötti skálán mozog, de ezt az a tényező is nehezíti, hogy a választékuk eltér a tavalyihoz képest.

Auchan

A hiper a szaloncukrok esetében több mint 80-féle termékkel van jelen. Ezekről azonban bővebb információt nem osztottak meg. Gyors internetes kutatásunk azonban azt mutatja, hogy egészen nagy skálán mozog mind a kiszerelések, mind a márkák megjelenése. A webshopban mi azt találtuk, hogy kilós áron 3 426 és 26 990 forintos áron is lehet édességet vásárolni.

Aldi

A német diszkont a Pénzcentrumnak arról beszélt, hogy gazdag szaloncukor-választékkal várják vásárlóikat. Az ünnepi szortimentben lédig, étcsokoládéval bevont zacskós szaloncukrok, prémium kategóriás, hagyományosan fodros papírba és színes alufóliába csomagolt szaloncukrok, valamint cukormentes termékek is találhatók. A klasszikus ízek mellett zselés, rum-kakaós, kókuszos, karamellás, marcipános szaloncukrok is színesítik a kínálatot, illetve gyümölcsös-marcipános, sóskaramellás és mézeskalács fűszeres változatok is elérhetők.

Ha konkrét árakat nem is, azt megtudtuk, hogy az áruházlánc szezonális kínálatban lévő szaloncukrok közül a legkedvezőbb árú termék az étcsokoládéval bevont zselés, kókuszos, rum-kakaós vagy karamellás szaloncukor, amelyet 350 grammos kiszerelésben kínál a diszkont, ami beszámolt arról is,

a szaloncukrok jelentősen drágultak, mivel megemelkedett az alapanyag és a csomagolóanyag költsége, nőttek a gyártási-, a raktározási és a fuvarozási költségek is, valamint a termékcsoportot érintő Népegészségügyi Termékadó mértéke szintén emelkedett.

Lidl

Szaloncukrai kapcsán a Lidl elmondta, a lédig kiszerelésből 4 különböző íz (narancs-citrom-málna, rumos-kakaós, kókuszos, karamellás) vásárolható meg 1 799 Ft/kg-os egységáron, mely egyben a legolcsóbb is a szaloncukrok között. Emellett elérhető a 350 g-os kiszerelésű Favorina szaloncukor 7 féle ízesítésben (marcipános, tejcsokoládés, gesztenyés, sós-karamellás, kókuszos, vegán meggyes, valamint hozzáadott cukor nélküli zselés) is megtalálható az áruházak polcain, míg a magasabb minőséget kedvelők számára kétféle, szintén Favorina saját márkás 190 grammos és 300 grammos kiszerelésű finomságok is megtalálhatóak.

Tesco

A hiper összesen 62 féle szaloncukorral készült a szezonra. És akárcsak a csokimikulások esetében, itt is clubcardos árat mutattak fel, ezzel a szaloncukrok 1 900 és 16 000 forintos kilós egységáron vásárolhatók meg.