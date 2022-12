Kiderült, mivel készül a Penny idén karácsonykor: megnéztük az akciós katalógust

Csütörtökön indulnak a karácsonyi akciók a Penny-nél: az áruházlánc tájékoztatása szerint tavaly decemberben 20%-os emelkedést tapasztaltak novemberhez képest az átlagos kosárértékben, ugyanilyen növekedésre számítanak idén is. Az idei ünnepi kínálatban kiemelten figyeltek arra, hogy legyen ajánlatuk az egészségtudatos és vegán vásárlók számára is.

December 15-től érvényes a Penny karácsonyi akciós katalógusa. Az áruházlánc a Pénzcentrumot arról tájékoztatta, hogy az akciók között megtalálhatók lesznek a karácsonyi sütés-főzés és ajándékozás termékei, több márkatermék akciós áron, valamint a lánc sajátmárkás termékei ünnepi kedvezményekkel. Az áruházlánc a karácsony előtti utolsó szombatra és vasárnapra rendkívüli kuponakcióval is készül.

A szokásoktól eltérően egy vastagabb, 10 napos szórólappal jelentkeznek, mely 12.15. csütörtöktől 12.24.szombatig van érvényben (ugyanakkor ez nem azt jelenti, hogy minden termék a 10 napos akcióban szerepel), amely a karácsonyi előkészületek, főzés és étkezés minél szélesebb spektrumát fedi le. Az elsődleges hangsúly az ünnepi ételeken van, több, a tradicionális karácsonyi vacsorához szükséges, magas minőségű és jó ár-érték arányú alapanyag is akciós áron kerül a polcokra. Az ínyencségeket kereső vásárlóknak kedvezve az üzletlánc megerősítette saját márkás „Selection” elnevezésű termékválasztékát is, amelyek ugyan magasabb árpontot képviselnek a konvencionális termékekhez képest, de számításaik szerint még mindig a megfizethető szintet képviselik.

Zöldség-gyümölcs választékban a hazai szezonhoz kapcsolódó termékeken kívül megérkeztek a nemzetközi téli szezon árucikkei is, valamint a „Girbe-gurba” termékekkel is támogatják a gazdaságos bevásárlást. Ezek olyan, magyar termelőktől érkező, nem szabványos méretű, formájú zöldségeket és gyümölcsöket jelentenek, amelyek teljes beltartalmi értékkel rendelkeznek, ugyanakkor egy olcsóbb megoldást nyújtanak a vásárlók számára.

A Penny-től megtudtuk azt is, hogy számukra évek óta kiemelt cél, hogy növeljék a magyar termékek számát mind a 228 hazai üzletükben. Ennek eredményeként az árucikkek közel kétharmadát hazai beszállítók biztosítják jelenleg, és ezek közül több mint 500 sajátmárkás termék viseli a Magyar Termék védjegyek egyikét.

Kiemelték, hogy a kínálatában idén már 10-féle saját márkás szaloncukor szerepel. Van olyan édességük, ami az Európa-szerte ismert lübecki marcipánból készül, sőt, gluténmentes, hozzáadott cukor nélküli, laktózmentes és vegán szaloncukor-variációkat is találhatnak a vásárlók.

A vevők válogathatnak az ajándéknak, vagy akár saját célra szánt ún. non food termékek közül is. A sütés-főzéshez kötelező kellékek (késkészlet, edények, só és borsörlő) mellett kenyérsütő és vízszűrő kancsó, sőt több kozmetikai ajándékcsomag is megtalálható az ajánlatok között.

Megtudtuk azt is, hogy a korábban futó hűségkampányuk pontbeváltásos időszakát is meghosszabbították. A már digitális formában is elérhető Penny kártya az okostelefonos applikáción belül megjelenő kedvezménykuponokkal további kedvezményeket kínál a törzsvásárlók részére.

Egyre többen figyelnek karácsonykor is a tudatos táplálkozásra

A Penny-nél hosszú ideje hangsúlyos az egészségtudatos és vegán kínálat: ezek a termékek karácsonykor is népszerűek vásárlóik körében. Az akció között szerepel például halrúd helyettesítő 100%-ban növényi alapú termék, a hűtőpultban pedig ebben az időszakban is elérhetőek lesznek a „Food for Future” termékcsalád élelmiszerei (például borsófehérje vagy lóbab fehérje alapú élelmiszerek), és a laktózmentes termékek is.

Az áruházak „Egészségsziget” polcain elérhetők gluténmentes, cukorkontroll és bio termékek, az akcióban az életmód termékek közül megtalálható lesz a teljes kiőrlésű liszt és bio rizsital is.