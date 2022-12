Érdemes sietni a karácsonyi bevásárlással: hiány lehet a szezonális termékekből, drágulás is jöhet

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Többet költünk élelmiszerekre a karácsonyt megelőző időszakban, és ezzel párhuzamosan a minőségi termékek iránt is látványosan megnő a kereslet. Decemberben hagyományosan jelentős mennyiségek fogynak mikulás csokiból, szaloncukorból és pezsgőből is, több halat, kacsát és libát is fogyasztunk, de a helyenként már hiánycikknek számító ársapkás termékeket is kiemelten keresik az interneten a fogyasztók. Egy friss elemzés szerint most mindenki próbálja a legtöbbet kihozni a pénzéből.

December elején berobbant a karácsonyi vásárlási láz, az emberek az elsődleges tapasztalatok szerint idén is a jó ár-érték arányú termékeket keresik, ugyanakkor jobban megengednek maguknak olyan prémium árucikkeket is, melyeket az év korábbi szakaszaiban kevésbé. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Dr. Rákóczi János, a Közért+ Zrt. vezérigazgató-helyettese arról beszélt, hogy a vásárlók egyre tudatosabbak, többségük összehasonlítja az ajánlatokat és mindenki próbálja a legtöbbet kihozni a pénzéből. „alap élelmiszerek mellett értelemszerűen rengetegen keresik az ajándéknak szánt édességeket. A mikulásszezonban ez főként a csokoládékban merül ki, majd ezt követően a szaloncukrok piaca élénkül meg. Kínálatunkban például a kézműves termékek iránt nőtt meg már most robbanásszerűen a kereslet, de szilveszter közeledtével a hazai gyártású alkoholos italokból, pezsgőválogatásunkból is egyre több fogy – mutatott rá, fehívva a figyelmezt, hogy érdemes mielőbb beszerezni minden szükséges terméket, hiszen bizonyos szezonális élelmiszerekből könnyen hiány is kialakulhat, ami árfelhajtó hatást eredményezhet az ünnepeket megelőző napokra. Ezzel kapcsolatban megjegyezte azt is, hogy az ársapkás termékekből helyenként már most hiány alakult ki, így érezhetően azokat még élénkebben kutatják online az emberek. Dr. Rákóczi János szót ejtett arról is, hogy a vállalkozás webshopjában a kosárérték és a kosárszám is emelkedésnek indult az advent kezdetén, a forgalom pedig kétszámjegyű növekedést mutat.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK