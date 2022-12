Sok magyar karácsonyi kedvence is megdrágult: zsebbenyúlós lesz az idei halvacsora

A karácsonyi asztalon sok helyen a hal kerül a középpontba. Gyakran előfordul az is, hogy van, aki kizárólag az ünnep alatt fogyaszt halat sült, vagy éppen halászlé formájában. A karácsonyi készülődés már elkezdődött, így nem csoda, hogy sokan keresik az üzletekben, hogy idén mennyibe fog fájni a karácsonyi halvacsora.

Az ünnepi vacsora mindenhol fontos, és bizony idén sok pénzbe fog kerülni. Mivel sokan csak ilyenkor ennének halat, nem meglepő, ha nem mondanának le az ünnepi finomságról. Hogy mennyibe fog idén kerülni a halvacsora, ezt Sziráki Bence, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója segített körbejárni a HelloVidéknek.

Az őszi halászatok ideje november közepén már elkezdődtek a tógazdaságokban, a haltermelők már készülnek a karácsonyi értékesítésre, a hazai haltermelés közel 40 %-a ilyenkor kerül az asztalra. Idén is arra lehet számítani, hogy kiváló minőségben, nagy választékban lehet majd friss halhoz jutni az üzletekben és a piacokon az ünnepi időszakban is. A kiváló minőségű magyar haltermékek iránt külföldön is nagy a kereslet, de a hazai haltermelők elsősorban az itthoni kiszolgálására törekednek.

Árak tekintetében a vásárlók 1800-2000 forint/kilogrammonkénti áron juthatnak majd hozzá az élő pontyhoz, 3500-4000 forint/kilogrammonként a pontyszelethez, míg az afrikai harcsa filé 3800 és 4200 forint közötti áron fog alakulni.

A magyarországi tógazdasági haltermelés volumene tavaly 21 184 tonna volt, mindössze 1 százalékkal alacsonyabb az előző évi mennyiséghez képest.

A korábbi évekhez hasonlóan 2021-ben is a haltermelés 82,4 százaléka három régióban koncentrálódott, melyek Észak-Alföld, Dél-Dunántúl és Dél-Alföld. Gazdaságilag legfontosabb halfajunk továbbra is a ponty, amely a tógazdasági étkezési célú halhústermelésből 83,2 százalékkal részesedett a 2021-es évben. A hazai haltermelés meghatározó részét a tógazdaságok adják, amelyek üzemelt területe 25 937 hektár volt 2021-ben, ami sajnos csökkenő tendenciát mutat, hiszen az elmúlt évek csapadékszegény időjárása nem kedvez a haltermelésnek. A Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet a Hello Vidéknek arról is beszámolt, hogy milyen számok várhatóak idén, és mennyi hal fog várhatóan fogyni, valamint hogy mennyi hal fogy nálunk évente.