Bemászik az éghajlatváltozás a spájzba: nagyon súlyos a baj, emiatt is drágulhat az élelmiszer

Sürgősen csinálni kell valamit, mert máris egy fokkal magasabb a Föld átlaghőmérséklete, mint a XIX. századi ipari forradalom előtt volt - mondta a Portfolio mai konferenciáján Ürge-Vorsatz Diána klímakutató professzor.

Nagyon nagy baj van a klímaváltozás terén, azonnal meg kell állítani a felmelegedést, mert beláthatatlan következményei lehetnek a mezőgazdaságra nézve - ezt mondta Ürge-Vorsatz Diána, a Közép-európai Egyetem professzora a Portfolio Agrárszektor 2022 konferencián. A klímakutató úgy fogalmazott: az éghajlatváltozás az, mikor a híradó rémképeit a saját mobilunkkal is le tudjuk videózni. Az emberiség szerinte már elkezdett megijedni: az emberiség rájött, hogy ez már nem az unokáinkat érinti, hanem minket is, a mi életünkre is hatással van a klímaváltozás.

Felforr a bolygó, mi sem maradunk ki

Európában a nyári aszály az utóbbi fél évezred legsúlyosabbja volt, 2006 óta most égett le a legtöbb erdő, 24 ezer ember halt meg a hőség miatt - mondta a rémisztő számokat Ürge-Vorsatz Diána. Az ipari forradalom előtti értékhez képest mostanra 1,1 százalékot emelkedett az éves átlaghőmérséklet, de ezt sokkal melegebbenk érezzük. A kutató szerint a tudomány kimutatja, hogy már egyetlen fok emelkedéstől is olyan extrém aszály lehet, mint például ebben az évben is volt - és biztos abban is, hogy ezt a változást az emberi tevékenységek okozták. Európán belül ráadásul éppen a Kárpát-medence járt az egyik legrosszabbul: az aszály ezt a térséget érintette leginkább.

Az pedig, hogy a hőmérsklet változását sokkal többnek érezük, mint 1,1 fok, azt jelenti, hogy ember azonnal reagál. Először is kevesebb élelmiszert tudunk termelni, a hőség miatt kevesebbet is tudunk a mezőgazdaságban, például kint a mezőn, a földeken dolgozni, ezek a tényezők pedig megnövelik az élelmiszerek árát, amely olyan élelmiszeripari válsághoz vezethet, amit most is tapasztalunk

- mondta erről Ürge-Vorsatz Diána. Ezek után két további riasztó statisztikát is hozott:

a globális átlaghőmérséklet 125 ezer éve nem volt ilyen magas, a légkör nitrogén- és metánkoncentrációja pedig már 800 ezer éve volt ekkora értéken utoljára.

Civilizáció és mezőgazdaság kéz a kézben

Ha pedig ehhez hosszávesszük, hogy a civilizáció épp akkor kezdett el kialakulni, mikor az ember nekiállt volna gazdálkodni (több százezer évvel ezelőtt), akkor szerinte felbecsülhetetlen, milyen károkat fog okozni az éghajlatváltozás. Az éghajlatváltozás így rendkívül finoman van összehangolva az emberi civilizáció múltjával és jelenével. Az évszázad második felében pedig az várható, hogy éppen olyan forróság lesz átlagosan, mint 20-40 millió évvel ezelőtt volt.

Ha nem csinálunk azonnal valamit, akkor 5 fokkal is növekedhet a Föld éves átlaghőmérséklete, ami beláthatatlan következényekkel fog járni. Ha elkezdünk ezen dolgozni, és ügyesen is csináljuk, akkor talán meg lehet fogni másfél fokos melegedésen. De ehhez tenni kell, mégpedig gyorsan. Vizet nem lehet gyártani, ez pedig el is fogyhat, ha nem állítjuk meg a melegedést - a vízhiány pedig hatással lesz a mezőgazdaságra, az emberek életére

- tette hozzá Ürge-Vorsatz Diána. Csak a kukorica termelékenységére is kihatással lesz a felmelegedés: Magyarországon átlagosan 80 százalékos visszaesés jöhet a termelésben, de nem áll meg a felmelegedés, ennek a rendkívül fontos növénynek már 2-3 fokos további melegedés is sok. A kutató szerint az öntözéses rendszer jó megoldás lehet de kérdés egyáltalán, hogy ha át is térünk erre a rendszerre, lesz-e hozzá elég víz.

(címlapi kép: Mónus Márton)