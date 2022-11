Itt az új, költséghatékony módja a cipekedésnek: sok magyar már nem bajlódna az autóval

A nagybevásárlások, a csomagkézbesítés, a teherszállítás vagy akár egy költözés is sok esetben kivitelezhető kerékpárral vagy triciklivel. A teherbringa költséghatékony, környezetbarát és zajmentes alternatívája lehet a légszennyezést, dugókat, fennakadásokat okozó gépjárműveknek.

A benzinárak kiszámíthatatlansága, a bizonytalan gazdasági helyzet és a fenntarthatósági problémák együttese nyomós okot ad a spórolásra. Sokféleképpen lehet takarékoskodni, de talán az egyik legkézenfekvőbb lehetőség az autóhasználat minimalizálása. Ez a környezetnek és a pénztárcánknak is jót tesz, valamint lemondásokkal sem kell járnia, hiszen számos remek alternatíva – tömegközlekedés, közösségi autó, teherbicikli – közül lehet választani.

Senkinek sem ismeretlen a vészvillogót használó, egész sávot elfoglaló, fennakadást okozó furgonok látványa. Sajnos sok esetben tényleg nincs más választása a sofőrnek, mint a szabálytalan megállás. Ugyanakkor szerte Európában egyre terjed a teherbringával történő áruszállítás. Egy kutatás szerint az európai városokban a jelenleg gépkocsival végzett teherszállításoknak akár 50 százalékát is átvehetnék a teherbringák.

Az államnak és az önkormányzatoknak is elő kellene segíteniük a teherbringák használatát, hiszen ezáltal jelentősen csökkennének a parkolási gondok, a dugók, és sokkal tisztább lenne a levegő. A csomagszállítások megrendelői is jól járnának, hiszen a kerékpár üzemeltetési költségei elenyészőek egy furgonéhoz képest, ami az árakban is tükröződne

– állapította meg Vargha Márton, a Levegő Munkacsoport közlekedési témafelelőse. A nagybevásárláshoz szintén autót használ az emberek többsége, hiszen – a kényelmi szempontokon túlmenően – sokan nincsenek olyan erőnlétben, hogy a nehéz csomagokat tömegközlekedéssel vagy gyalog cipeljék haza. Erre egy remek alternatíva lehet a közösségi teherbiciklik rendszere, amely 2018 óta Budapesten is elérhető. A KözTeherbringa segítségével a nehéz csomagokat, a nagybevásárlás szerzeményeit vagy akár egy költözéskor elszállítandó bútordarabot is könnyedén eljuttathatunk a megfelelő helyszínre.

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a teherbringák használata egy minél szélesebb körben elérhető és kedvelt szállítási forma legyen. Budapest jó úton halad afelé, hogy egy biztonságos és egészséges környezeté váljon a kerékpárosok számára, ezt a folyamatot fel kellene gyorsítani

– mondta Szegő Judit, a Levegő Munkacsoport projektvezetője.