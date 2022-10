Árstopot hirdetett a magyar diszkontlánc: 250 termék árát fagyasztotta be

Év végéig 250 termékének árait fagyasztotta be a PENNY, tehát az ilyen jelzésű árucikkeik az október 15-én érvényes fogyasztói árai a hűségkártya használata esetén 2022. december 31-ig változatlanok.

A PENNY 2009 óta működő hűségprogramja az utóbbi időben teljes átalakuláson ment keresztül. A nemrégiben bevezetett újításoknak köszönhetően a vásárlók számára a hűségkártya immár nemcsak plasztik, hanem digitális formában – az ott megjelenő kuponokkal együtt –, okostelefonos applikáción keresztül is elérhető. Fontos kiemelni, hogy a korábban már kiváltott plasztik kártya digitalizálása is lehetséges, amely természetesen fizikai formájában továbbra is használható.

A boltlánc úlius végén hirdette meg a hűségprogramjában résztvevő vásárlói számára pénztárcakímélő árstopját, méghozzá elsőként 200 termékre vonatkozóan. Most ezt – újabb 50 termékkel bővítve a kínálati palettát – az év végéig hosszabbította meg.

„... nap mint nap azon dolgozunk, hogy fogyasztóink számára a legjobb ár-érték arányú termékpalettát kínáljuk, és az áremelkedésekből a lehető legkevesebbet érzékeljék. Azt tapasztaljuk, hogy a közelmúlt gazdasági folyamatokat is befolyásoló eseményei miatt a vevőink számára a kiváló minőség mellett kiemelten fontosak a kedvező árak és az akciók. A hűségprogramunk plusz kedvezményeket biztosít, segítséget nyújtva a mindennapi bevásárlások során a kiadások mérséklésében. Ennek keretében év végéig 250 termékünket árstoppal láttunk el, tehát az ilyen jelzésű árucikkeink október 15-én érvényes fogyasztói árai a kártya használata esetén 2022. december 31-ig változatlanok. Továbbá vásárlóink a hűségkártya használatával akár 50 százalékos kedvezményt is kaphatnak egyes termékek megvásárlása esetén”

– nyilatkozta Kazatsay Eszter, a PENNY magyarországi kommunikációs vezetője.