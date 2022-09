Beütött a tejkrízis a magyar boltokban: üres polcok a hatósági áras termékeknél

Sok helyen nem lehet kapni a hatósági áras tejet. Több helyről üres polcokról érkeztek képek, vidéki vásárlók is erről panaszkodtak kedden. A Tej Terméktanács szerint a nagy kereslet lehet a hiány oka, mert az árstopos tejből már 70 százalékkal többet adtak el, mint tavaly – számolt be az RTL.

Üresen álló raklapot látni egy vidéki város boltjában. A hatósági áras, 2,8%-os tartós tej fogyott el, de se itt, se más boltban nem talált belőle. Ugyanezt tapasztalni Budapesten, de Békéscsabán se jobb a helyzet.Máshol csak 300-400 forintos tejeket kap, 2,8-as nincsen, pedig az csak 209 forint lenne. A Baranya megyei Diósviszló kis boltjában is csak a drágábbat találják meg a vásárlók. A helyi bolt tulajdonosa, Balogh-Gál Erika szerint a nagykereskedőknél nincs belőle, a multiknál pedig ők is csak üres polcokat találnak.

Pedig amikor a kormány januárban több alapvető élelmiszer mellett a tavaly októberi áron rögzítette a 2,8%-os UHT tej árát, azt is előírta, hogy ugyanannyit kell belőle tartani, mint korábban. A Tej Terméktanács szerint rendelnek is, mert a hazai gyártók augusztus végéig már hetven százalékkal több ilyen tejet adtak el, mint tavaly. Elképzelhető, hogy a vásárlói igények olyan magasak, hogy időnként logisztikai fennakadások lehetnek. Egyértelműen az látszik, hogy óriási az igény a fogyasztók részéről, és az is látszódik, hogy ez a tejkategória kannibalizálja más fogyasztói folyadéktej kategóriák eladásait

– fogalmazott Harcz Zoltán, a terméktanács ügyvezető igazgatója.