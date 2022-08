Léptek a hazai boltláncok: ez a válasza a Lidlnek, Tescónak, Sparnak az energiaválságra

Különféle megoldásokkal álltak elő a boltláncok, bevásárló központok válaszul az elszálló energiaárakra. A Lidl Magyarország, az Allee Bevásárlóközpont, a Jysk, a Spar Magyarország, és a Tesco sem készül a nyitvatartási idő karcsúsítására - tudta meg az mfor.hu. A korábban megkezdett energetikai előrelátás most megtérülhet.

A Lidl Magyarország LED-világítást vezetett be, az áruházak intelligens épületfelügyeleti rendszere a legenergiahatékonyabb szellőzés- és világításvezérlést biztosítja. A bolti világítás jelentős része, valamint a parkolóvilágítás lekapcsol az utolsó vásárló távozása után, az utolsó dolgozó távozását követően pedig, az áruház beriasztásakor a maradék világítás is megszűnik - közölték. A reklámvilágítások csak nyitvatartási időben működnek, és a rendszer csak szükség esetén indítja be a szellőzőberendezéseket, melyek hőcserélőkön keresztül működnek. Ezeken túl egyes helyeken VRV hűtő- fűtőberendezéseket alkalmaznak, az üzletekben a kétlépcsős fotocellás bejárati és kijárati ajtók gondoskodnak az optimális hőmérsékletről, visszanyerik a hulladékhőt, ütemezik a mélyhűtők leolvasztását és jelenleg épp elektromos fogyasztás almérőket építtek ki- hogy a fogyasztás folyamatos ellenőrzésével a felesleges áramfogyasztást megakadályozzák.

A Spar Magyarország az új és a felújított üzletekben már a hűtőbútoroknál is csak LED-lámpákat és úgynevezett transzkritikus CO2 hűtéstechnikai rendszereket használ, a hűtőrendszerek hulladékhőjét használják fel a fűtéshez és a melegvíz előállításhoz, és földhőszivattyút alkalmaznak egyes helyeken. Szintén intelligens épületüzemeltetési szoftvert alkalmaznak, valamint az új energiahelyzet miatt az eddigi két napelemmel ellátott áruházuk számát is bővítik, és ezentúl minden üzletben nagyobb figyelmet fordítanak a világítás és a gépek kikapcsolására.

A Tesco jelenleg is számos opciót vizsgál az energiahatékonyságra, miközben az elmúlt néhány évben ők is már minden áruházukban LED-lámpákra cserélték a hagyományos izzókat az eladótérben, azon kívül pedig jelenleg is folyik a csere. Az áruházaikban 100 százalékban megújuló energiát használnak, ahol nincs éjszakai árutöltés, a világítást a zárást követően mindenhol lekapcsolják, hűtőik többsége direkt ajtókkal felszerelt, amelyek karbantartására nagy hangsúlyt fektetnek.

Címlapkép: Spar Magyarország