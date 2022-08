Veszélyben a barack és a dió: eltűnhetnek Magyarországról az őshonos gyümölcsök

A súlyos aszály miatt a gazdáknak el kell gondolkodni más gyümölcsök termesztésén, az eddig őshonos típusok ugyanis lassan lehet, hogy eltűnnek.

Az idei nyár, illetve a szárazság már egy előfutára annak, amire számítanunk kell a következő években, évtizedekben az időjűrűs szempontjából. Ennek nem csak az emberek közérzetére és önmagában a természetre, hanem a mezőgazdaságra is súlyos hatással lesz - előfordulhat az is, hogy Magyarországról őshonos gyümölcsök tűnnek majd el, írja cikkében a HelloVidék.

A gazdáknak, akik eddig például barackot vagy diót termesztettek, el kell gondolkodniuk azon, hogy gránátalmát, kivit vagy olajbogyót termesszenek, ezek a gyümölcsök ugyanis sokkal jobban bírják az asztály, mint a hazánkban jól ismert típusok. Persze olyanok is vannak, amelyek pedig a mi telünket nem bírják - mutatott rá a szakértő.

Az avokádó, a papaya, a mangó vagy éppen a citrusfélék üvegházban jól tarthatóak itthon, ezek az inkább trópusi, mint mediterrán növények azonban nem bírják a mi telünket, állandó 10 fok feletti hőmérsékletre van szükségük, és persze párás levegőre. A mediterránnak tartott gyümölcsök közül a füge a Dunántúlon régóta megél, de jó pár éve sikerrel lehet telepíteni a Tiszától keletre is, annyit melegedett, változott az alföldi mikroklíma, hogy fügét már csemeteként is is átteleltethetünk. A kivi, a gránátalma és a termő olajbogyóval már kicsit másabb a helyzet, ezeket a fákat ugyanis hazai körülmények között még mindig elő kell nevelni ahhoz, hogy aztán átteleljenek

mondta a HelloVidéknek Kasza Zsuzsa, az Oázis Kertészet kertészmérnöke.

Ha kíváncsi vagy, milyen gyümölcsben éri meg gondolkodni, és mit okozhat még hosszú távon az aszályos időjárás, olvasd el a HelloVidék cikkét IDE KATTINTVA!