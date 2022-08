Eltűnhet a polcokról a magyarok egyik alapélelmiszere: globális hiány fenyeget

India, a világ legnagyobb rizsexportőre komoly problémákkal küszködik, ezért csökkenhet a kivitele - figyelmeztet a Bloomberg.

Indiában hiába imádkoznak esőért, három éve nem vetettek ilyen kis területen rizst, mert kevés a csapadék. 13%-kal csökkent a vetésterület, elsősorban Nyugat-Bengálban és Uttar Pradesben. India rizstermésének egynegyede innen jött régebben.

A világ rizskereskedői attól tartanak, hogy a gyenge termés Indiában exportkorlátozáshoz vezethet, pont a legrosszabbkor. A világon több milliárd ember várja az indiai rizsexportot, mert a búzahiány olyan áremelkedéshez vezetett, amelyet már sokan nem tudnak megfizetni. Nekik azt tanácsolják: térjenek át a rizsre! Csakhogy annak az ára is emelkedik. Az elmúlt két hétben 10%-kal nőtt a rizs ára Indiában elsősorban azért, mert nagy mennyiséget exportáltak az éhséggel küszködő Bangladesbe.

A rizst elsősorban Ázsiában termesztik és ott is fogyasztják el. A hatalmas készletek miatt eddig nem volt jelentős áremelkedés, de ennek most vége lehet. Ezért most minden szem Indiára szegeződik: a monszunidőszak sokat javíthat a jelenlegi elkeserítő helyzeten. Az előrejelzések szerint normális esőzés várható augusztusban és szeptemberben, és ez jó hatással lenne a rizstermésre is. Az indiai gazdák azonban nem optimisták. “Csak a gazdaságom felében vetettem rizst, mert nem volt eső. Korábban az egész 2,8 hektáros területen rizst termesztettem” - mondta a Bloomberg tudósítójának egy gazda Uttar Pradeshállamban.

Július közepe után már ritkán vetnek rizst a gazdák. Ezért áremelkedés várható a kisebb termés miatt

- jelentette ki a Dzsavaharlal Nehru egyetem professzora. A rizs árának emelkedése nagy gondot okozhat az egész indiai gazdaságnak, amely inflációval küszködik. Egyelőre sikerült az árak emelkedését 6% alatt tartani. Ha viszont a rizs ára megindul felfelé, akkor az infláció is meglódul Indiában.

Mi lesz az exporttal?

India egymaga a világ rizskereskedésének 40%-át adja: tavaly 22 millió tonnát exportáltak. A második helyen álló Thaiföld és Vietnam egyenként hét-hétmillió tonnát. Több mint száz országban vásárolják a rizst Indiából: Banglades, Kína, Nepál és néhány közel-keleti állam a legnagyobb importőr. Ha csökken a rizstermés Indiában, akkor a kormányzat korlátozhatja az exportot, de van más megoldás is. Mivel etanolt állítanak elő rizsből és cukorból, ha kevesebb rizst használnak fel erre a célra, akkor több marad exportra. Indiában meg is indult a vita arról, hogy a jelenlegi árak mellett mi éri meg jobban? Ha exportálják és megeszik a rizst vagy pedig ha üzemanyagot csinálnak belőle?

India ma orosz olajat vásárol viszonylag olcsón a nyugati szankciók miatt. Ezért a rizst érdemesebb lehet exportálni, legalábbis ez a véleménye Szirdzsai Husszainnak, aki korábban a mezőgazdasági minisztérium államtitkára volt Indiában.

Jelenleg még nem könnyű megbecsülni, hogy mennyivel lesz kisebb a rizstermés, de az biztos, hogy a mostani árak mellett nemigen lehet megindokolni azt, miért kell etanolt előállítani a rizsből

- nyilatkozta a Bloomberg tudósítójának.