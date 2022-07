Erről is le kell mondaniuk a magyaroknak: egyre drágábbak a cukrászdák, súlyos pénzeket kell fizetni

Hirtelen szökött fel az alapanyagok ára, a tulajdonosok szerint vidéken egyre kevésbé megfizethető a sütizés.

Az áremelkedések miatt már a cukrászok is nagy bajban vannak, mert egyre kevesebben ülnek be sütizni - derült ki az ATV Híradójának riportjából. Egyikük elmondta, hogy a hirtelen megugrott alapanyag-árak miatt nekik is emelni kellett, és egyre jobban látszik, különösen vidéken, hogy az árakat már nem biztos, hogy kifizetik az emberek. "Szécsény cukrászdáiban is emelkedtek a süteményárak, de én úgy gondolom, hogy még az ország más területeihez képest: Budapesthez vagy Balatonhoz képest még olcsók vagyunk. A vidéki ember az 1200 forintos szelettorta árat nem igazán tudja megfizetni" - magyarázta a híradónak Béres Mária, a Happy cukrászda üzletvezetője.

Egy másik tulajdonos azt mondta, hogy a folyamatos alapanyag-áremelkedés már a működési költségeket is veszélyezteti: a cukrászok nehezebben gazdálkodják ki a működési költségeket, de sokan még bíznak a helyzet jobbra fordulásában.

A még mindig nem teljesen egyértelmű energia árak miatt elképzelhető, hogy kora ősszel újra kell emelni. Először azonban mindenképpen megvárjuk, hogy mi lesz a vége: lássuk a számokat, milyenek is ezek az energiaköltségek

- mondta egy hévízi cukrászda vezetője.

