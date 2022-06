Sokba fájhat a magyaroknak a benézett netes rendelés: te is megjárhatod, ha erre nem figyelsz

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az online vásárlók döntő többsége internetes keresők segítségével tájékozódik egy-egy fogyasztói döntés előtt, de a válaszadók fele a közösségi médiában és hírlevelekből is szerez információt – ez derült ki a Bónusz Brigád és a GKID közös kutatásából. Az internetes tájékozódásra való lehetőség sok esetben tudatosságot, alapos körültekintést hozott a vásárlók életébe. Az egyes szolgáltatáskategóriák közül az utazásra jellemző leginkább a foglalás előtti online tájékozódás. A most készült kutatás felmérte, hogy hogyan tájékozódunk, milyen szempontokat mérlegelünk mielőtt kosárba tesszük és kifizetjük az élményeket is nyújtó szolgáltatásokat.

Szolgáltatások keresése előtt a Bónusz Brigád kutatásában részt vevők legnagyobb része (85%) internetes keresőkben tájékozódik a kedvezményes ajánlatokról. A második legnépszerűbb tájékozódási hely a közösségi média, a válaszadók közel fele innen szerzi ismereteit – természetesen a fiatalabb generáció körében ez az arány magasabb, a 18-29 évesek 66 százaléka tájékozódik innen, ha vásárolni akar valamit. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A hírlevelek is fontos forrásai az ismereteknek: ezekből szintén a válaszadók közel fele szerez információt, de itt is kirajzolódik egy generációs különbség: míg a 18-29 éveseknek csupán harmadára, addig a 40 év feletti válaszadók felére jellemző ez. Barátoktól, ismerősöktől a kutatásban részt vevők harmada kér segítséget, támpontokat vásárlás előtt, ám a 18-24 évesekre ez még jellemzőbb: közülük minden második a kortársaihoz fordul információkért. Kuponos oldalakról minden harmadik ember tájékozódik, ez az arány a 30-39 évesek között a legmagasabb (41%). Egy-egy szolgáltató nyomtatott újságjából mindössze 13 százalékuk kap hírt az akciókról, de a 25-39 évesek közül csak 6-7 százalék forgatja az akciós újságokat. A kutatásában arra is rákérdeztek, hogy mely online felületeken tervezik az utazások, szolgáltatások vásárlását a válaszadók: a legtöbben, 84 százalékuk a kuponokat, akciókat kínáló weboldalakon terveznek online szolgáltatásokat, hazai és belföldi utazásokat, élményeket vásárolni. Közvetlenül a szolgáltatók weboldalán a válaszadók 47 százaléka, a szállásadásra specializálódott oldalakon 56 százalék vesz igénybe szolgáltatást, utazást. Ár-érték arány, megbízhatóság, korábbi tapasztalatok De vajon mire irányul az alapos tájékozódás, ami oly sok online vásárlást megelőz? A kutatás készítői kíváncsiak voltak, hogy milyen szempontok mentén döntünk, hogy milyen ajánlat kerüljön a virtuális kosarunkba. Úgy tűnik, a legfontosabb szempont továbbra is az adott termék vagy szolgáltatás ára (67%), illetve ár-érték aránya, melyet a válaszadók közel háromnegyede jelölt meg a legfontosabb szempontként. A szolgálatóval kapcsolatos korábbi pozitív tapasztalat 45 százalék számára fontos, azonban minél idősebbeket kérdezett a kutatás, ez annál fontosabb szempont volt. A földrajzi közelség, elérhetőség minden negyedik válaszadó számára döntő tényező vásárláskor, ugyanakkor ennél jóval fontosabb a vásárlás, foglalás egyszerűsége, ez a válaszadók 37 százaléka számára lényeges. TÍZEZREKET SPÓROLHATSZ BANKVÁLTÁSSAL! A bankszámla mindennapi életünk része. A munkabér, nyugdíj, ösztöndíj jellemzően bankszámlára érkezik. Segítségével kényelmesen intézhetjük a pénzügyeinket, akár otthonról is. Ahhoz azonban, hogy bankszámlád valóban azt nyújtsa, amire szükséged van, körültekintően kell választanod. Mielőtt kiválasztanád bankszámládat, nézz szét a Pénzcentrum megújult bankszámla kereső kalkulátorában! Állítsd be a személyes preferenciáidat, és versenyeztesd a pénzügyi szolgáltatókat, hiszen a megalapozott döntés a Te érdeked! Egy testre szabott bankszámlával a költségeken is rengeteget spórolhatsz! (x) Nem is csoda, hiszen annyi információ zúdul ránk nap mint nap, hogy ügyeinket gyorsan, átláthatóan szeretnénk intézni: sokan azonnal otthagyják a nem egyértelmű, bonyolultnak tűnő vásárlási procedúrákat. A webáruház megbízhatósága minden második ember számára döntési faktor, ez a nők számára fontosabb, nekik mind az értékelések, mind a közvetítő oldal megbízhatósága többet nyom a latba, mint a férfiak számára. A termék vagy szolgáltatás részletekbe menő, alapos leírása közel minden második válaszadó számára fontos: enélkül nehezebb meghozni a vásárlási döntést. A vásárlók előnyben részesítik azokat a helyeket, ahol minden részletre vonatkozóan választ kapnak a kérdéseikre, nem kell emailben, chaten vagy telefonon keresniük a webáruházat. Érdekes, hogy a kutatás szerint az influencerek ajánlásai csupán 2 százalékukat befolyásolják egy szolgáltatás melletti elköteleződésben. A koronavírus miatti kiszámíthatatlanság miatt még egy szempont vált egyre hangsúlyosabbá: a válaszadók 22 százaléka számára előtérbe került a visszaválthatóság, a határidő módosításának lehetősége – bár minden negyedik ember hajlamos amellett dönteni, hogy most óvatosabban és kevesebbet vásárol előre szolgáltatásokat. Minden ötödik válaszadó rövidebb időre tervez előre, és inkább az utolsó pillanatban foglal utazásokat, szolgáltatásokat.

Címlapkép: Getty Images

