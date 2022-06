Diszkontháború dúl a Balatonnál: itt a legolcsóbb boltok térképe 2022-ben

Ha már kész vagyunk a nyaralás előkészítésével, arra is fontos gondolni, honnan veszünk majd élelmiszert, mert ha csak a klasszikus balatoni menüt esszük végig, az sokba kerülhet. Az üzletek szerencsére gondoltak a Balatonnál nyaralókra, van olyan diszkontlánc, amely teljes készenléttel indult neki a szezonnak, a munkavállalók költségeit is részben átvállalva. Térképre tettük a Balaton környéki üzleteket, hogy segítsünk a vásárlások megtervezésében.

Végre igazán elindult a nyaralási szezon, és a Balaton még mindig az egyik legnépszerűbb belföldi utazási cél a magyarok körében. Az az áremelkedési hullám azonban, amely az elmúlt években jellemző volt, egyre durvább hullámokat vet: egy négy tagú család számára például súlyos tízezrekbe kerül az is, ha csak a strandon ennének valamit napközben. 1500 a lángos átlagára, egy sör sem áll meg 6-700 forint alatt, és a fagyi is horrorisztikus áron van a magyar tenger partján.

Ha még az elképesztően megugró szállásárakat is hozzávesszük, akkor kijelenthető, hogy lassan luxus lesz a Balatonnál nyaralni, és az egy-két hetes nyaraláson is jól meg kell gondolni, mennyit költünk élelmiszerre. Szerencsére a diszkontok ebben partnerek, a jól megszokott boltok a Balatonnál is jelen vannak, így sok tízezer forintot spórolhatunk, ha az üdülés alatt is itt vásárolunk. Térképre tettük a Balaton-parti üzleteket.

ALDI és LIDL: készenléti nyitvatartás

Az Aldi már május közepén értesítette a vásárlókat arról, hogy 10 Balaton környéki üzletüket kiemelt forgalmúnak minősítették június 1. és augusztus 31. között. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a nyaralók számos üzletben akár este fél tízig, de van, ahol 22 óráig is betérhetnek vásárolni. A plusz készenlét persze különleges béreket is hoz magával: a cég bruttó félmilliós fizetéssel csábított dolgozókat, fizetik a munkába járást, és kérésre szállást is biztosítanak a munkavállalóknak, akik a Balatonon tolják végig a nyarat az Aldinál.

A cég tavaly a Balatonnál is elindította a házhoszszállítást, így véve fel a versenyt más áruházláncokkal. Az idei évben Siófokon, Balatonalmádiban, Balatonfüreden, Csopakon, Paloznakon, Balatonfűzfőn, Alsó- és Felsőörsön, Balatonszabadiban, Szántódon, Veszprémben, Szabadbattyánban és Úrhidán érhetők el az ALDI termékei online rendeléssel, így egy strandolással töltött nap után itt is dönthetünk úgy, hogy inkább nem térünk be az üzletbe.

A LIDL diszkontlánc 12, a Balatonhoz közeli üzletben várja nyáron a vásárlókat. Ezek a boltok jellemzően este 9-10-ig nyitva tartanak, így hasonlóan az ALDI-üzletekhez, itt sem kell azon aggódni, hogy túl későn akarunk bevásárolni.

Bővített a Tesco

Térképünkön is jól látszik, hogy az áruházlánc boltjai jellemzően tartják a késői nyitvatartás politikáját a Balaton-parti településen, de ők is gondolnak azokra, akik a nyaraláskor is kényelmesen szeretnék intézni a vásárlást. A lánc a napokban közölte, hogy a tó környéki üzletekből is elérhető már a házhoszszállítás - ezzel pedig hetvenháromra nőtt azon települések száma, ahol már elérhető a házhozszállítás.

A Balaton továbbra is az egyik legnépszerűbb hazai desztináció a vakációzók körében. Így nemcsak az ott élőknek, de a tó partján nyaralóknak is egyre fontosabb, hogy vásárlásaikat könnyen és gyorsan tudják intézni, minél több időt hagyva ezáltal a pihenésre. Ezért is bővítettük ismét Tesco Otthonról online szolgáltatásunk lefedettségi területét, ezúttal is a Balaton környékére fókuszálva. A fejlesztés mintegy 23 ezer háztartást érint, ezzel pedig már a Balaton-part jelentős részén, 73 településen csaknem 70 ezer címre visszük ki az interneten leadott rendeléseket siófoki, tapolcai és veszprémi üzleteinkből.

- fogalmazott Martin Coulam, a TESCO-Global Zrt. operációs igazgatója.

A SPAR is szállít házhoz

Az áruházlánc már az elmúlt években is felismerte, hogy a nyaralók kiszolgálásával fontos szegmensben is jelen kell lennie, idén összesen 12 balatoni településen várják azokat, akik az élelmiszert a megszokott áron szeretnék beszerezni. Az áruházakból emellett online is lehet rendelni, illetve elérhető az úgynevezett Drive-In szolgáltatás is, mely során a megrendelt termékeket összekészítik, és a kijelölt áruházakban átadják, jelentős mennyiségű időt megspórolva mindenkinek.

A vásárlók ugyanazt a minőséget és szolgáltatási színvonalat várják el a nyaralás közben is, mint amit a mindennapos bevásárlásuk során megszoktak. Egyes kijelölt áruházaink rugalmas, hosszabb nyitvatartása pedig azt is lehetővé teszi, hogy akár az egész napos strandolás vagy kirándulás után is betérhessenek hozzánk vevőink, és ne kelljen napközben, a pihenést megszakítva a bevásárlással törődniük.

- mondta Maczelka Márk, a SPAR kommunikációs igazgatója.

Penny Market: a szokásos hosszú nyitvatartás

A Penny Market 10 Balaton-parti, vagy a tóhoz közel lévő városban van jelen. Az áruház weboldalán nyoma nincs annak, hogy kiemelten készülnének a nyaralási szezonra: üzleteik a szokott rendben, reggel 7 órától este kilencig tartanak nyitva, eddig várják a vásárlókat. Itt is megtalálhatóak azonban azok a szezonális termékek, melyek mondjuk egy jó grillezéshez kellenek, de strandkellékeket is lehet találni a kínálatban – viszont érdemes előre tájékozódni, hogy ezek elérhetők-e.

De tényleg annyira drága lenne?

A Cashtag nemrégiben a Balatonon járt, ahol utánanéztek, vajon tényleg mindenhol annyira hohhor árakkal kell-e számolni, mint amiről naponta hallhatunk. Hogy mire jutottak, azt a lenti videóban megnézheted: kiderült, hogy okos beosztással és szemfüles foglalással, körültekintéssel azért a Balatonon is találni normális árfekvést.