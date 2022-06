Új átverés terjedt el a magyar boltokban: erre figyelj, ha nem akarsz pórul járni

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége arról számolt be, hogy egyre több panasz fut be hozzájuk arról, hogy szépséghibás termékként hirdeti sok cég a használt árut. Olyan hirdetések pedig, ahol apróbb külsérelmi hibákkal rendelkező termékek megvásárlására buzdítják az embert bármikor szembe jöhet velünk is. Ráadásul sokszor tudtunkon kívül egy akár több éves, használt készüléket is vehetünk így.

A hirdetések egyformák: a kereskedő szépséghibás, szállítássérült termékeket árusít. Az értékesítési technika azonban most már több irányú. Előfordul, hogy a vásárlások során aláíratnak szerződést a fogyasztóval, mely tartalmazza, hogy használt terméket vásárol a fogyasztó, csak ezt akkor azaláírás előtt nem olvassa el, hiszen fel sem merül benne, hogy nem új terméket vásárol. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Ráadásul még akár 3 év garanciát is vállal a kereskedő, ezzel is elaltatva a vásárló éberségét. Az outlet áruházban becsomagolva találhatók a termékek, mely szintén azt erősíti a fogyasztókban, hogy új termékekről van szó. A panaszokban a műszaki termék, legyen szó akár fagyasztóról, szárítógépről, vagy mosogatógépről, rövid időn belül tönkremegy, a kereskedő vállalja a javítást, de nem feltétlenül sikerül megjavítani azt. A fogyasztók ekkor próbálnak a gyártótól segítséget kérni, és a bediktált gyártási szám alapján az derül ki, hogy sok éve gyártott termékekről van szó. Ezek után természetesen felháborodottan reklamálnak a kereskedőnél, és kérik vissza a pénzüket, de a válasz egyértelmű: Nézzék meg a szerződést! Fontos kiemelni, hogy használt termékekre nincs kötelező jótállás, csak olyan szavatossági igénnyel lehet fellépni, mintha egy cipőt vásároltunk volna. A kereskedők ugyanakkor bármikor vállalhatnak jótállást egy termékre, akkor is, ha arra nincs jogszabály által előírt kötelező jótállás, vagy annak ideje már lejárt, de ekkor maguk szabhatják meg a feltételeket. Így előfordulhat, hogy csak a termékek kijavítását vállalják vagy cseréjét, azonban a vételár visszafizetését már nem. Az aláírt szerződés a fenti esetben tartalmazta, hogy az eladó teljeskörű garanciát vállal, de sajnos azt is, hogy „pénz visszafizetési garanciát nem vállal semmilyen körülmények között”. Így pénzt nem kap vissza a fogyasztó. A másik irány az, hogy outlet webáruházból rendelik meg a műszaki cikket a vásárlók, majd házhozszállítással kapják meg a terméket és a jótállási jegyet is. Azonban a jótállási jegy tartalmát csak akkor vizsgálják meg a vásárlók, amikor meghibásodnak a termékek. Ekkor derül ki számukra, hogy a jótállási jegyen nem a vásárlás dátumától indul a jótállási idő, hanem hónapokkal korábbról. Így feltételezhetően korábban másnak is értékesített, de visszaküldött termékújbóli értékesítése történik meg, ezért más a jótállási jegy dátuma. TÍZEZREKET SPÓROLHATSZ BANKVÁLTÁSSAL! A bankszámla mindennapi életünk része. A munkabér, nyugdíj, ösztöndíj jellemzően bankszámlára érkezik. Segítségével kényelmesen intézhetjük a pénzügyeinket, akár otthonról is. Ahhoz azonban, hogy bankszámlád valóban azt nyújtsa, amire szükséged van, körültekintően kell választanod. Mielőtt kiválasztanád bankszámládat, nézz szét a Pénzcentrum megújult bankszámla kereső kalkulátorában! Állítsd be a személyes preferenciáidat, és versenyeztesd a pénzügyi szolgáltatókat, hiszen a megalapozott döntés a Te érdeked! Egy testre szabott bankszámlával a költségeken is rengeteget spórolhatsz! (x) Nem győzzük hangsúlyozni, hogy mindig olvassuk el a szerződéseket aláírás előtt, illetve tájékozódjunk az adott üzletről, webáruházról, szerepel-e valamilyen negatív listán, vagy a fogyasztóvédelemért felelős Igazságügyi Minisztérium által működtetett www.jogsertowebaruhazak.hu weboldalon, nézzük meg a vásárlói kommenteket, értékeléseket, mielőtt megvásároljuk a termékeket. Próbáljunk meg körültekintően eljárni a vásárlások előtt!

