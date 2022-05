Lustábbak lennének a macskatartók, mint a kutyások? Lehullt a lepel a gazdik szokásairól

Ha online bevásárlásról van szó, már nemcsak magunkról, hanem a kisállatainkról is minél gyorsabban szeretnénk gondoskodni. Az állateledel-rendelések egyre népszerűbbek az egyik online rendelési platformon keresztül egyre több üzleti partnertől lehet rendelni a kedvenceknek, a cég saját élelmiszerüzleteiben pedig megnégyszereződött az elmúlt évben az állatoknak vásárlók száma.

A fővárosban a 13. kerületi tulajdonosok a legaktívabbak, míg vidéken Székesfehérváron rendelnek a legtöbbet. A foodpanda üzleti partnereinek köre április végétől az AlphaZoo-val tovább bővült, így az állatbarátok még szélesebb termékpalettáról rendelhetnek majd házhoz, legyen szó állateledelről, kiegészítőkről, vagy akár ápolási termékekről - mindezt akár 30 percen belül.

Növekvő rendelési számok

Ahogy Európában, úgy Magyarországon is egyre népszerűbb a kisállattartás, az Állatorvostudományi Egyetem kutatása szerint a pandémia végére minden második magyar háztartás kutyatartó lett. Blaumann Debóra, a cég marketingigazgatója úgy véli, ez a változás a gyorskereskedelmi mutatókon is egyre jobban érzékelhető:

Ugyan az állateledel-rendelések jelenleg az összes panda marketes rendelés 2-3 százalékát teszik ki, az elmúlt évben megnégyszereződött az állateledelt vásárlók száma. A kisállateledelt vásárlók közel 40 százaléka több alkalommal is rendelt már valamilyen finomságot a kedvencének, 10 százalékuk pedig rendszeresen visszatér, hogy beszerezze a heti menünek valót.

A macskáknak több jut a jóból

Habár imádjuk a kutyákat, a rendeléseket tekintve a macskások viszik a prímet: legtöbbször ugyanis macskaeledelt rendelnek házhoz a magyar kisállat-tulajdonosok, azon belül is a nedves tápok az igazán népszerűek. Azonban a kutyások sem maradnak el mögöttük sokkal, alig több mint ezer rendelésnyi különbség van a kutya- és a macskatartók között.

Budapesten a 13. kerületben a legaktívabbak a gazdik, az állateledel-rendelések 11 százaléka innen érkezik, a második helyen pedig holtversenyben a 14. és a 11. kerület áll, 6-6 százalékkal. Vidéken a fővároshoz képest egyelőre még kevésbé aktívak a házhoz rendelésben a tulajdonosok, a nagyvárosok közül Székesfehérvár emelhető ki, ahol az utóbbi 8 hónapban megötszöröződtek a kiskedvenceknek szánt rendelések.

Bárányhúsos, nedves kutyatáp viszi a prímet

Ugyan összességében több macskaeledel fogy a cég saját élelmiszerüzleteiben, a TOP3 legnépszerűbb étel között kizárólag kutyaeledel található: legtöbbször a bárányhúsos nedves tápra esküsznek a gazdik, de dobogós lett a kölyökkutyáknak szánt csirkehúsos konzerv is. A tulajdonosok átlagosan 1000-1500 forint költenek egy-egy vásárláskor kedvenceikre, a kis kiszerelés mellett pedig a nagyobb tápok is egyre népszerűbbek, amelyeket a gazdik rendszerint a saját online bevásárlásaikhoz csapnak hozzá.

Több lehetőség a gazdiknak és a kedvenceknek

Akadhatnak persze olyan helyzetek, amikor az élet közbeszól, és csak vasárnap este derül ki, hogy elfogyott a kedvenc jutifalat, vagy épp elszakadt kutyasétáltatásnál a póráz - a gyorskereskedelem pedig az ilyen alkalmakra is jó megoldás lehet. A cég április végétől az AlphaZoo-val bővítette üzleti partnereinek körét, amely az első igazán széles kisállat-termékportfóliót kínáló brand a cég felületén. A partnercég jelenleg 9 budapesti üzlettel van jelen, hamarosan azonban országosan is elérhető lesz a legtöbb megyeszékhelyen, (például Debrecenben, Békéscsabán, Székesfehérváron vagy Győrben), valamint több vidéki városban is, például Ürömön.