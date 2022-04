Súlyos betegség leselkedik rengeteg magyarra: saját kutyájuk okozhatja a bajt, ha nem figyelnek

Sokan nem is gondolnánk, de hatalmas veszélynek tesszük ki magunkat akkor, ha hagyjuk, hogy a kis kedvencünk megnyalja az arcunkat, vagy a szánkat. Sokszor látunk olyan gazdikat, akik nem rettennek el a kedvenceiknek puszit osztogatni, azonban sokan nem tudják, hogy ezzel mekkora veszélynek teszik ki magukat.

Kimutatták, hogy mekkora veszélyt jelenthet ránk az, ha hagyjuk, hogy a kutyánk, vagy cicánk megnyalja az arcunkat, esetleg a szánkat, vagy a tányérunkból egyen. Sokan még kezet sem mosnak, mielőtt sétáltatás után leülnének enni, ezzel biztos táptalajt adnak annak, hogy kialakuljon az antibiotikum-rezisztencia.

A Telegraph cikke alapján a koronavírus előtt az antibiotikum-rezisztencia volt a legnagyobb egészségügyi fenyegetés, hiszen, olyan szuperbaktériumok alakulhatnak ki, amelyek ellenállóak a penicilinnel szemben. Egy friss felmérés alapján 2019-ben mintegy 1 millió ember halt meg szuperbaktériumok miatt. Az antibiotikum-rezisztencia egyik fő oka az indokolatlan és nagy mennyiségű antibiotikum szedés, azonban ehhez a házi kedvencünk is hozzájárulhat. Az antibiotikum-rezisztencia hatalmas probléma, ami bárkit érinthet. A közönséges gyógyszerek által megcélzott kórokozók áthatolhatatlanná, és veszélyesebbé válnak, ehhez járulnak hozzá a házikedvencek is, hiszen ők is hordozhatnak ilyen kórokozót.

Sürgősen szoktassuk le erről kutyánkat

A Royal Veterinary College és a Lisszaboni Egyetem kutatói négy hónapon keresztül havonta egyszer vettek székletmintát 114 egészséges embertől, 85 kutyától és 18 macskától. A genetikai elemzés kimutatta az antibiotikum-rezisztens baktériumokat, illetve az említett mikroorganizmusokból származó gének jeleit.15 háziállatról, és 15 emberről derült ki, hogy aggodalomra adó baktérimot hordoztak.

Ráadásul a fertőzött háziállatok felének volt antibiotikum-rezisztens törzse, csak úgy, mint az emberek egyharmadának, amelyben kialakulhat a penicilinnel, és más kezelésekkel szembeni ellenálló képesség. A lisszaboni Klinikai Mikrobiológiai és Fertőző Betegségek Európai Kongresszusán bemutatott eredmények alapján láthatták, hogy bizony van összefüggés a gazdik és a kedvencek között, ami aggodalomra adhat okot.

Dr. Juliana Menezes, a tanulmány vezető szerzője a Lisszaboni Egyetemről kiemelte, hogy még a koronavírus előtt az antibiotikum-rezisztencia jelentette a legnagyobb közegészségügyi fenyegetést. Bár az általuk megvizsgált háztartások megosztása igen alacsony, az egészséges hordozók hónapokig képesek baktériumokat terjeszteni, és fertőzésforrást jelenthetnek más, veszélyeztetebb emberekre, például idősekre, és állapotos nőkre. A korábbi tanulmányok, mint mondta, összefüggésbe hozták a házi kedvenvek, és gazdáik közötti szoros érintkezési tényezőket, amikor a baktériumok megosztását tanulmányozták.

Kockázatot jelenthet az, ha hagyjuk, hogy a kutya megnyalja az arcunkat, a szánkat, esetleg ha egy tányérból eszünk, vagy ha a sétáltatás után nem mosunk kezet. A baktériumok háztartáson belüli terjedésének visszaszorításának érdekében jobb ha a gazdik kerülik ezeket, és figyelnek a higiéniára

- emelte ki a doktornő, aki hozzátette, hogy tekintettel kell lennünk arra, hogy az általuk vizsgált baktériumok a gyomor-bél traktusban kolonizálódnak, és aterjedés ezáltal fekális-orális úton történik, így egyedül a gazdik helyes higiéniai gyakorlata segíthet abban, hogy csökkenjen az ilyen baktériumok megosztása.

Rengeteg gyógyszert szedünk feleslegesen

Nem csak antibiotikumból szedünk feleslegesen sokat, hanem bizony más gyógyszerekből is. Arról, hogy milyen gyógyszerekből szedünk sokat, és mi is pontosan az antibiotikum rezisztencia, korábban mi is írtunk.

Törekedni kell a helyes antibiotikum-használatra az egészségügyi ellátás során, és ebben mind a lakosságnak, mind pedig a szakembereknek nagy szerepük és felelősségük van - emelte ki korábban Horváth Ildikó, aki úgy fogalmazott, hogy elkötelezettnek kell lenni a helyes antibiotikum-használatban, hiszen világméretű probléma az antibiotikumokra már rezisztens baktériumok megjelenése.

Széles a skála, hiszen a kézmosástól az állategészségügyben használt antibiotikumokon át számtalan területen közbe lehet avatkozni

- tette hozzá. A Nemzeti Népegészségügyi Központ Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése című kiemelt projektjének sajtótájékoztatóján az államtitkár kiemelte, már a háziorvosi ellátás során igyekeznek műszerfejlesztési forrásokat biztosítani, hogy az orvosok ne csak a jó szakmai tapasztalatukra támaszkodhassanak. Az antibiotikum rezisztencia nagy kihívást jelent az egészségügyi ellátás során, ezen készítmények túlzott használata betegbiztonsági kockázatot jelent