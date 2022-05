Terjeszkedik az új német boltlánc Magyarországon: fájhat a Müller, Kik, Pepco feje

Újabb üzletet nyitott a Magyarországon rohamosan terjeszkedő, új német boltlánc. A TEDi negyedik hazai boltja a XVIII. kerületben nyílt meg, ezen kívül a Savoya parkban és két vidéki helyszínen is üzemel már boltjuk.

Csütörtökön megnyílt a német TEDi üzletlánc negyedik üzlete, a XVIII. kerületi Lőrinc centerben. A Magyarországon mindeddig kevésbé ismert német üzletlánc terjeszkedéséről már korábban is beszámolt a Pénzcentrum: a lőrincin kívül még a fővárosi Savoya Parkban is van már egy boltjuk, illetve Székesfehérváron és Pápán is üzemel még egy-egy üzlet. Egyelőre nem tudni, nyílik-e még valahol TEDi, és ha igen, akkor mikor.

A TEDi-ről eddig keveset lehetett itthon hallani, pedig amúgy már 11 országban vannak jelen, több mint 2600 üzlettel, és 24 ezer dolgozót foglalkoztatnak. Az általuk a kínált termékkategóriák nagyjából hasonlóak, mint az itthon már igencsak elterjedt Pepco és KIK üzleteké - és például a Müller szortimentjét is nagyban lefedik. Gyakorlatilag a kozmetikumokon át a lakberendezési tárgyakon, dekorációkon és a játékokon keresztül az irodaszerekig, állateledelig szinte mindent árulnak.

Címlapkép: tedi.com