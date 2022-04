Kivédhetetlen árrobbanás közeleg a magyar henteseknél: ez fájni fog a vásárlóknak

A hazai húsipari cégek döntő többségének nincs elegendő tartaléka, ezért nem tudják finanszírozni a több hónapos veszteséget, ami felgyülemlett, számolt be a Világgazdaság.

Rendszeres húsfogyasztóknak már régen feltűnt, hogy az elmúlt 6-8 hétben robbanásszerűen megugrott a sertésár. Ennek oka az, hogy a német jegyzésben bekövetkezett egy 60 százalékos drágulás, ami hatással volt a magyar piacra is, mondta el Éder Tamás, a Magyar Húsiparosok Szövetségének elnöke a VG-nek.

Ez elméletben a sertéstartóknak fellélegzést jelent, hiszen a takarmányár, az energia-, a munkaerő- és minden egyéb költség is emelkedett. Éder Tamás elmondása szerint pedig a sertéspiaci berkekben az a nézet, hogy ez az ár már egy átlagos hizlalónál némi jövedelmet is tartalmaz- Azt viszont fontos hangsúlyozni, hogy ez az ár növekedés koránt sem kompenzálja au elmúlt másfél év veszteségeit. Ráadásul várható a takarmány- és az egyéb költségek további növekedése is.

A sertésárrobbanás ugyanis olyan helyzetben érte a vágóhidakat és a gyártókat, amikor minden költségük folyamatosan növekedett: az energia árak a többszörösére szöktek fel, miközben az ellátási láncokban súlyos problémák alakultak ki az orosz-ukrán háború miatt.

Ezekre a termékekre most nem következő havi árajánlatokat kapnak a cégek, hanem napi szintűeket, és másnapra már nem biztos, hogy él az ajánlat, mert egyszerűen nem lesz áru

– érzékeltette a helyzetet a Hússzövetség elnöke, aki kiemelte, hogy szerinte nem csak hazánkban, de Európában mindenüt a vágóhidak már hetek óta veszteséget kénytelenek elkönyvelni. Ezért a cégek most arra kérték a kereskedelmi partnereket, hogy ne a hagyományos módon, hónapok alatt emeljenek az árakon, hanem most. A kereskedők pedig ezt az áremelést áthárítják a fogyasztókra.