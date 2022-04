Reklámarcok, kabalafigurák adnak karaktert a márkáknak

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A reklám lényegében az emberiséggel egyidős, a jelentős marketingértékkel rendelkező, jól megtervezett és jó időben bevezetett kabalafigurák pedig pozitív érzelmi kötődést alakíthatnak ki a fogyasztók és az adott termék vagy szolgáltatás között. Egy-egy emlékezetes karakter még évtizedek múltán is él a közbeszédben és akár a popkultúra része is lehet. A figurák így nem csak a kampányok idején, hanem akár évtizedekkel később is hatással vannak a vásárlókra.

Nem csupán külföldön, Magyarországon is nagy hagyománya van a kiforrott kabalafiguráknak, amelyek igazán emlékezetessé tudnak tenni egy-egy terméket vagy szolgáltatást. Magyarország talán legelső, tudatosan megtervezett és felfuttatott kabalája Lottó Ottó volt. A Kabos László színész, humorista által megformált karakter az 1957-től induló szerencsejáték, az ötös lottó népszerűsítését szolgálta - meglehetősen hatékonyan, hiszen a fogadásból igazi, országos népszokás lett. A játékot reklámozó szlogent ("Megvette már az ehetit?”) ma is sokan ismerik. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Skála Kópé és Gesztenye Marci A következő nagy dobás a korai marketingkampányok egyik emlékezetes példája volt a nyolcvanas években. A Skála áruházakat reklámozó figura, a Skála Kópé már nem színész, hanem igazi rajzfilmkarakter volt, amelyből gyártottak aztán matricát, plüssfigurát és kulcstartót is. Jellegzetesen eltorzított hangja, a közismert szlogenek és a figura köré szervezett hírverés, események révén hamar országszerte ismert lett. Bár a Skála áruházak már rég nincsenek, mind az üzletlánc, mint pedig a Skála Kópé figura megmaradt a magyarok emlékezetében. Ismert még néhány emlékezetes kabalafigura, így például Gesztenye Marci, a némileg hasonló Geszti Eszti és több más, marketingcélokra megalkotott karakter is. Ismert még az Omnia kávé egykori, kávébab-szemekből felrajzolt karaktere, amelyet ma is sokan tudnak a márkával azonosítani. Az élőszereplős kabalafigurák egyik legújabb példája a Lutz család, amelyet az XXXLutz mutat be a napokban. Mindenkinek üzen valamit "Az öttagú család minden generációnak kínál kapcsolódási pontot: a középpontban egy pár, Miki és Linda áll. Amikor Miki és Linda először látogatott el az áruházba Dani fiukkal és Nagyival, annyira megtetszett nekik, hogy mindenki azonnal otthon érezte magát és úgy döntöttek, beköltöznek. Dani itt, a szekrények és ágyak között pillantotta meg nagy szerelmét, Vikit is, aki imádja a szebbnél szebb bútorokat, és amikor beleszeretett Daniba, ő is beköltözött az XXXLutzba” – vázolta fel az élőszereplős kabalafigurákkal kapcsolatos koncepciót a Pénzcentrumnak az áruházlánc. A Lutz család tagjai valós és reális személyiségjegyekkel vannak felruházva, amely tovább növeli a kezdeményezés marketingértékét. Szélesebb körnek szól "Az igazán „emberarcú" karakterek, a korban is változatos csapat jó kapcsolódási pontot, azonosulási lehetőséget jelent a vásárlóknak. Az ilyen csoportos kabalák hátterében az a dinamika áll, hogy lényegében mindenkinek tudnak jelentést közvetíteni. Míg egy szokványos karakternél felmerülhet az, hogy esetleg egyeseknek nem szimpatikus, addig a csoportok másképp működnek: nagyon kevés ember van, akinek mindegyikük nagyon szimpatikus, ám szinte nincs olyan vásárló, akinek legalább az egyikük ne jelentene valami pozitívat” – közölte a bútorlánc a Pénzcentrum megkeresésére, hozzátéve, az XXXLutz szélesebb vásárlói közösséget szólíthat meg a Lutz család szerepeltetésével. Támogatott tartalom A cikk megjelenését az XXXLutz támogatta. A bútorláncnál 04.22-től 04.24-ig 15% kedvezményt biztosítanak minden bútorra és matracra.

Címlapkép: Getty Images

