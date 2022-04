Rengeteg magyarnak még mindig fogalma sincs, mit jelentenek ezek a jelölések: sok pénz úszik el így

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Egy éve jelentek meg az Uniós tagállamokban – köztük Magyarországon is – az új háztartási gépeket kategorizáló energiacímkék. A váltás következtében egy sokkal átláthatóbb skála jelöli a gépek ökológiai lábnyomát, amely a fogyasztókat is segíti a környezettudatosabb választásban. Egy nemrég készült kutatás szerint tízből nyolc vásárló pozitívan fogadta az új jelölési rendszert, még ha az értelmezés nem is megy könnyen: minden ötödik felhasználó számára ugyanis még mindig nehézséget jelent kiigazodni a jelöléseken. Pedig Simon Anikó, a Gorenje marketingvezetője szerint az új rendszerrel hosszú távra kell terveznünk, a jövőben pedig a gépekhez kapcsolódó szervizlehetőségek is felértékelődhetnek.

Az EIU elemzése szerint 2016 és 2020 között az Európai Unióban 71 százalékkal nőttek a fenntartható árukra vonatkozó Google-keresések. Ez azt jelzi, hogy egy új háztartási gép, például egy mosógép vásárlásakor az energiatakarékosság és a tartósság egyre gyakrabban szerepel a fogyasztók prioritásai között. A Gorenje egy tavalyi felmérése alapján azonban a magyar fogyasztók nagy része egyelőre kevésbé környezettudatos a nyugati országokhoz képest, itthon tízből öt vásárlónak egyelőre még mindig az ár a legmeghatározóbb döntési szempont a vásárlásnál. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Örültünk a címkéknek A tavaly bevezetett szigorúbb szabvánnyal és tesztelési módszerrel kategorizált rendszert pozitívan fogadták a magyarok, tízből nyolcan örültek az új jelöléseknek – derült ki a vállalat és az APPLIA 2021 végén készített kutatásából. A felmérés szerint a felhasználók többsége új gép vásárlásakor találkozott először élesben a jelölésekkel, mindössze 25 százalék gyűjtött előzetesen információt a címkékről. Jönnek az A-kategóriás gépek Simon Anikó, a cég marketingvezetője úgy véli, az új rendszer bevezetése már nagyon időszerű volt, hiszen korábban az A besoroláshoz képest az A+++ jelzés akár 60 százalékkal kevesebb energiafelhasználást is jelenthetett egy-egy gép esetében. A változás következtében a betűk egyértelmű jelölést mutatnak, így az a termék, amely eddig A+++ jelöléssel bírt, ma már B-D kategóriába is visszacsúszhatott. A jelenleg a piacon lévő gépek nagy részét egyébként B és D közötti jelzéssel látták el, az A-jelölést ugyanis az újabb, korszerűbb termékek kapják majd. Ez azt is jelzi, hogy komoly fejlesztések várhatók a piacon a jövőben – tette hozzá a szakértő. Az új besorolás az összes termékkategória standardizálását lehetővé teszi, a mosógépek esetében például az energiafogyasztás mellett az éves vízfogyasztásra, kapacitásra, vagy a centrifugálási hatékonyságra vonatkozóan is lehet találni információt a címkéken, ez pedig Simon Anikó szerint nagy segítséget jelent a fogyasztóknak a jövőbeli környezettudatosabb vásárlásban. A zöldebb szemlélet a környezet mellett a pénztárcánknak is jót tenne, a GFK adatai szerint ugyanis, ha az Európai Unióban 2021-ben eladott mosógépeknek csak a fele A-osztályú címkével lenne ellátva B helyett, akkor EU-s szinten körülbelül 96.000 fő egész éves villamosenergia-fogyasztását takaríthatnánk meg. LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 15 millió forintot, 20 éves futamidőre, már 4,73 százalékos THM-el, és havi 96 143 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCreditnél. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 5,49% a THM; a Budapest Banknál 5,68%; a Sopron Banknál 5,72%, a MagNet Banknál pedig 5,73%; míg az Takarékbanknál 5,78%-os THM-mel kalkulálhatunk. Érdemes még megnézni a K&H Bank, a Raiffeisen Bank, és természetesen a többi magyar hitelintézet konstrukcióját is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) Áttörés jöhet a szervizdiagnosztikában Habár a címkék fogadtatása pozitív volt, az értelmezés már annál nehezebben megy: a felmérés rámutatott arra is, hogy minden ötödik vásárló bizonytalan abban, hogy mit jelentenek a jelölések. Simon Anikó úgy véli, ennek az lehet az oka, hogy sokan még mindig a megszokott rendszer alapján próbálják értelmezni az új energiaosztályokat, így mondjuk egy B jelölésű gépet közepesen takarékos energiafelhasználású készüléknek vélnek, holott az újítással az egy sokkal környezettudatosabb modellt jelölhet, mint a korábbi A+++ jelzés. A vásárlóknak egyébként a címkék mellett a gépek élettartamáról és szervizlehetőségekről is érdemes többet tájékozódniuk. Utóbbiak a szakértő szerint a jövőben felértékelődhetnek, hiszen az internet alapú okoseszközök óriási áttörést hozhatnak a szervizdiagnosztikában. Egy-egy esetleges meghibásodásnál ugyanis egyes készülékek automatikusan jelet küldenek a szervizközpont felé, így a szakemberek akár már a szükséges alkatrészekkel tudnak érkezni a helyszínre a javításkor.

