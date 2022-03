Kinyílt a magyar dolgozók szeme: egyre többeknél már ez is elvárás a munkahelyen

A pandémiás válsággal terhelt 2021-es évben is elismerték az ügyfélkiszolgálásban legjobban teljesítő vállalkozásokat. A folyamatosan változó piacon a ClientFirst Consulting több mint 2.500 üzletet tesztelt, átfogó képet adva ezzel a magyar ügyfélkiszolgálás pillanatnyi helyzetéről. A felmérés alapján az elektronikus kiszolgálásban enyhe javulás volt tapasztalható, és a telefonos és a személyes ügyintézés is jól szerepelt.

A próbavásárlások alapján a legfőbb tapasztalata a cégnek az volt, hogy a fogyasztói igények jelentősen megemelkedtek a kiszolgálás minden szintje felé. A pandémia egyik pozitív mellékhatása az elektronikus és online terület fejlődése volt, és aki ebbe időben befektetett, most learathatja a babérokat az elégedett ügyfélkör képében.

A cég próbavásárlói több mint 2.500 üzletet és ügyfélkiszolgálási pontot teszteltek a 2021-es évben. A felmérés során három területet, az elektronikus, a személyes és a telefonos ügyfélkiszolgálást mérték fel a szakértők. Az elektronikus ügyintézésben a tavalyinál enyhén jobb, 80%-os átlageredmény született. Ez a terület óriási fejlődésnek indult 2019-ben, hiszen a lezárások miatt rengetegen tértek át az online ügyintézésre.

A fogyasztók elvárják, hogy e-mailes vagy videókonferenciás ügyintézés is megadja nekik azt az alapélményt, hogy figyelnek rájuk és megoldják a problémájukat. Aki ezt képes profin, gyorsan és személyreszabottan kezelni, és mindeközben emberi is marad, jelentősen kitűnik a versenytársai közül, hiszen hihetetlen mennyiségű kérés érkezik be egy-egy nap az általunk is vizsgált cégekhez

– mondta Mózes István, a kutatást szervező ClientFirst Consulting ügyvezetője. A többi kategóriához képesti gyengébb eredmény a szakértő szerint annak köszönhető, hogy kényszerűségből számos olyan vállalkozásnak is át kellett állni erre a formára, akiknek nincs megfelelő tudása vagy erőforrása a szakszerű elektronikus ügyfélszolgálat kiépítésére. Az itt megszerzett negatív élmények viszont egyre nagyobb hatással vannak a vásárlói magtartásra, és a többszöri rossz tapasztalat könnyen elpártoláshoz vezet. A telefonos ügyintézési kategóriában kisebb volt a szórás, ez a terület remekül teljesített: az összesített eredmény 93%-ra jött ki, ami a tavalyihoz képest 1%-os, elenyésző csökkenést jelent. A személyes kiszolgálással is egy kicsit elégedetlenebbek voltak a magyarok, mint egy éve, itt a 90%-os eredmény 3%-os csökkenést jelent.

Korábbi méréseink alapján kijelenthető, hogy az ügyfélkiszolgálás színvonalának növekedése néhány éven belül akár 20-30%-os átlagos árbevétel növekedést is hozhat. Ez azonban ma már csak a három terület együttes fejlesztésével érhető el nagyobb cégek esetében. Egy ügyfél jellemzően több csatornán kerül kapcsolatba a céggel, elektronikusan, személyesen és telefonon is természetesnek, alapnak tekinti a profi kiszolgálást

– mondta Mózes István. A felmérés egyúttal alapját képezte a tizenhárom éve életre hívott „Kiváló Kiszolgálás” program 2022-es díjának is. Az eredmények alapján a személyes ügyfélkiszolgálás kategóriájában a K&H Biztosító nyert, a Cofidist és a MOL-t megelőzve. A telefonos kategóriában a DHL lett az első a két második helyezett, a Philip Morris, illetve a K&H Biztosító előtt. A harmadik helyezett itt a Cofidis lett. Az elektronikus kiszolgálásban egy nagyon szoros csatában megosztott első helyet osztottak ki a KBOSS.hu Kft (számlázz.hu), valamint a Philip Morris között, a K&H Biztosítót és a Cofidist megelőzve.