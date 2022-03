Készülnek a húsvéti rohamra a boltok: az élelmesek már be is vásároltak, így játsszák ki az inflációt

Az elkövetkező időszakban a szokásosnál zsúfoltabbak lehetnek az áruházak, és a kosarakba több élelmiszer kerülhet, hiszen közeleg a húsvét, ez pedig a vásárlásokon is érezhető. ahogy ez megfigyelhető volt a nemzeti ünnep hosszú hétvégéje előtt, illetve már februárban.

A húsvéti ünnepeket megelőző két-három hétben jellemzően fokozódik az élelmiszerek forgalmazása, miközben a tavasz meghozza a kedvet a szabadtéri, kerti programokhoz, ami pedig az iparcikkek értékesítését növeli - írja a Magyar Nemzet. A nagyobb kereslet az előttünk álló hétvégén már látszódhat, mivel megkezdődött a tipikus húsvéti termékek vására.

Hetek óta tapasztalják a kereskedők a mennyiségi növekedést az értékesítésben, eközben a kiszolgálás zökkenőmentes, az áruválaszték széles – közölte Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára vázolta: míg a járvány előtti években a csendesebb januári, februári eladások után jellemzően tavaszra lódultak meg a vásárlások, a pandémiás helyzetben óvatosabb volt a húsvéti fogyasztás.

Ebben az évben viszont azt látjuk, hogy az áremelkedések ellenére is mennyiségben magasabb lesz a lakossági fogyasztás az ünnep előtt

– mondta a főtitkár, hozzátéve, hogy az alaptermékekre bevezetett árstopnak, a Szép-kártyának, illetve az eseti állami támogatásoknak és a béremeléseknek köszönhetően már a február is erősítette a kiskereskedelem éves forgalmát, amely az eddigi várakozásokhoz képest mérsékeltebben bár, de várhatóan meghaladja a tavalyi eredményt. Kiemelte, hogy most az embereknek több elkölthető jövedelme van. Azt is elmondta: ezúttal is megtalálható lesz a polcokon a húsvétkor szokásos termékkör, bár egyes cikkek drágábban, amit viszont ellensúlyoz a vásárlót támogató árstopintézkedés.

Vámos György kitért rá: a jegybank friss előrejelzése egybeesik a cégek várakozásaival, eszerint elhúzódó inflációs időszakkal kell számolni, ám mivel a családok jövedelmei is jelentősen erősödtek, a külföldi piacokról begyűrűző drágulásokkal és egyes termékek esetén a szállítás hullámzásaival együtt is nő a fogyasztás. Arról is beszélt, hogy a háború miatt itthon nincsenek és nem is indokoltak a pánikvásárlások.

Nincs probléma a termékek beszállításával, folyamatos az áruk érkezése a boltokba, minden megszokott termék továbbra is elérhető a hazai boltokban

– jelentette ki Bubenkó Csaba. Az Egyenlő.hu érdekképviselet elnöke jelezte, hogy az üzletekben a munkavállalók is érzékelik a lakosság erősebb fogyasztási kedvét és felkészültek a húsvéti rohamra.