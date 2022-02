Óriási pénzeket szórnak el a magyarok Valentin napon: van, akinek semmi sem drága

Világszerte, így Magyarországon is egyre nagyobb hagyománya van a Valentin nap ünneplésének a szerelmesek körében. Egy tavalyi kutatás eredményei szerint a költések száma csaknem 400 százalékkal nőtt hazánkban, az elmúlt egy évtizedben.

Az angolszász országokban Valentine napján tartott Valentin nap a 20. század végétől terjedt el világszerte a szerelmesek ünnepeként, Magyarországon az 1990-es évektől kezdődően kezdett ismertté válni és népszerűsége a mai napig töretlen.

A Mastercard minden évben elkészíti az úgynevezett Love Index felmérést a világ több mint 50 országában közel 20 ezer résztvevővel annak érdekében, hogy pontosabb képet kaphassunk a Valentin nappal kapcsolatos hozzáállásról, trendekről és ajándékozási szokásokról. A közvélemény-kutatás eredményei szerint hazánkban több mint 381 százalékkal nőtt a Valentin napi költések száma, ami európai viszonylatban is kiemelkedően magas, az ezzel kapcsolatos kiadások ugyanis a kontinensen összességében „csak” 180 százalékkal nőttek ez idő alatt.

A felmérés rávilágított arra is, hogy a magyarok több mint fele fordít több energiát a szerelmesek ünnepének tervezésére és a többség a szokásosnál is kreatívabb próbál lenni. A hagyományos értelemben vett klasszikus ajándékok, így szív alakú csokoládétermékek és a virágok természetesen még mindig az élen járnak, de érdekesség, hogy a legtöbbet utazásra költik a szerelmesek, ékszerre pedig 350 millió forintnál is többet adtak ki 2020-ban.

Az elmúlt két esztendőben mindemellett új trendek is megfigyelhetők voltak, hiszen a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások megváltoztatták a párok preferenciáit. Az elviteles és otthon elkészíthető élelmiszercsomagok, a parkban tett séták, a házi készítésű ételek, a filmmaratonok és az otthoni spa-napok is a legnépszerűbb ajándékok közé kerültek – írta a 30felett.hu magazin. Bár az egyes európai országokban eltérő korlátozások vannak életben, a koronavírus-járvány feltehetően az idei évben is hatással lesz az ajándékozásra, és ismét népszerűek lehetnek a hagyományostól eltérő, alternatív ajándékok is.

Egyáltalán nem meglepő és szintén a koronavírus-járvány következménye, hogy tavaly már minden harmadik magyar online vásárolt ajándékot a kedvesének, hiszen a kényelmi faktor mellett ez a legbiztonságosabb opció a járvány ideje alatt. A felmérésben résztvevők válaszaiból az is kiderült, hogy bár a járvány megakadályozta az embereket abban, hogy fizikálisan találkozzanak szeretteikkel, a szerelem így is sokakra rátalált az elmúlt időszakban. Minden ötödik válaszadó online talált kapcsolatra a járvány első évében, és ugyanennyien Zoomon vagy más videós platformon randevúztak is.