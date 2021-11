Kutatás: rendkívül megosztottak a "szendvicsgeneráció" tagjai

A 25 és 45 év közöttiek nagyon nyitottak az innovációkra, az újdonságokra, és átalakulóban vannak náluk az élvezeti cikkek fogyasztásának szokásai is – derül ki egy friss kutatásból.

Az aktív felnőttkor több korosztályát fogja át a BAT Pécsi Dohánygyár Kft. ezer fős, reprezentatív generációs kutatás. A 25 és 45 év közöttiekre kiterjedő, nagyszabású felmérés a megkérdezetteknek a munkájukkal és karrierjükkel, az élvezetet okozó tevékenységekkel, a környezetükkel, valamint a technológiai innovációval összefüggő attitűdjeit vette górcső alá.

A kutatás legfontosabb megállapítása, hogy az Y-ok mellett fiatalabb X-ekből és idősebb Z-kből álló úgynevezett szendvicsgeneráció tagjai rendkívül megosztottak és sokféleképpen látják a világot. Fontos ugyan a környezettudatosság, de azért jól látszik az is, hogy a személyes érdekek több esetben felülírhatják ezt.

A szelektív hulladékgyűjtés kimagasló a körükben (72% ezt választja a vegyeset megjelölő 6%-hoz képest), a csomagolásmentes termékeket is többen részesítik előnyben, mint a csomagoltakat (42 vs 15%), az üveget a műanyagnál (57 vs 7%), a megújuló energiaforrásokat a kimerülőknél (60 vs 7%).Ú

Éles döntési helyzetekben azonban fordul a kocka: a saját autó előnyt élvez az autómegosztással szemben (64 vs 11%), a saját gépjármű a tömegközlekedéssel (53 vs 13%), a nem bio termékek a biokkal szemben (68 vs 11%).

Az élvezetekkel összefüggő attitűdökre is kiterjedő felmérés azt is megállapította, hogy a szendvicsgeneráción belül átalakulóban vannak az úgynevezett élvezeti cikkek fogyasztásának szokásai, bár az ártalomcsökkentés és egészséges életmód felé történő elmozdulás erőteljesen megosztja még a korosztályt.