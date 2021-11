Elérte a drágulás a webáruházakat: hiába a sok akció, még így sem járnak jobban a vásárlók

A boltos drágulás 7,5%, ami 2%-kal nagyobb az inflációnál. A benzinvásárlást nem adtuk fel eddig, a webáruházak is egyre drágábbak. Nocsak, hiába a sok akció. Ja? Az akadályokat egyre nehezebb legyűrni.

A boltban is van minden: munkaerőhiány, szállítás akadozása, drágulása, alkatrészhiány miatt áruhiány. Ez pedig látszik az árcédulákon, most már naponta kell figyelni az árakat annak, aki résen akar lenni - írja a blokkk.com. A statisztika külön számolja azt is, hogy a boltos világban miként alakulnak az árak. Szeptemberben az étolaj 33%-kal, a dohányáru 18%-kal, a jármű üzemanyag 22%-kal volt drágább, mint egy évvel korábban, az 5,5%-os infláció mellett.

A bolt a legnagyobb szelete a családi költekezésnek, az árak pedig a termékek összetétele miatt jobban emelkednek az átlagos inflációnál. Nem is kicsit, hiszen az ütemkülönbség a legutóbbi boltos statisztika alapján 2%, a boltos drágulás pedig 7,5% volt szeptemberben. Azóta tovább emelkedtek az árak a boltokban, döntően a beszerzés költségeinek emelkedése miatt.

Drágulás a boltokban

szeptember január-szeptember változás folyó áron +13,7% +9,5% változás változatlan áron (volumenben) +5,8% +2,8% drágulás +7,5% +6,5% infláció +5,5% +4,4%

Forrás: KSH, blokkk

Üzemanyagból, ahol a leghúzósabb volt a drágulás a boltos körben, 8,4%-kal többet tankoltunk még szeptemberben mennyiségben, literben számolva. Ez egyébként a 2019-es szint környékét jelenti. A kutaknál ugyan több mint ötödével drágult a benzin, gázolj, de úgy tűnik, hogy gurulni muszáj. (Szeptemberben még csak 450-460 forint környékén jártak az üzemanyag árak.) Majd meglátjuk, mi lesz az 500 forint feletti áraknál.

Az élelmiszer notórius dráguló, csúsznak itt is felfelé az árak a boltokban. De tegyük hozzá, a boltos is drágábban tudja csak beszerezni. A ruházati piac ősz elején még nem éreztette a kedve vásárlóval a költségemelkedéseit, nem is nagyon teheti, hiszen a nagy pottyanás után (az ugye lefelé volt) még mindig nem kapaszkodott ki a gödörből, kellettek az akciók is.

A bútorok, műszaki cikkek zöme messzebbről, többjük a tengeren túlról érkezik, látszik is az árakon a hajózás, a konténerek drágulása és az alkatrészhiány is. A webáruházaknál szintén van drágulás, az átlaghoz képest csekélynek is tűnhet, de hát régebben ennyi sem volt. A sok akció láttán pedig sok mindenre gondolhat a kedves vásárló, csak arra nem, hogy a webáruházi portéka is drágább. És az akció árengedményét valahol vissza kell adni:

élelmiszer ruha bútor, műszaki cikk webáruház bevétel változása folyó áron +9,2% +23,6% +1,2% +21,8% bevétel változása változatlan áron (volumenben) +3% +23,2% -6,1% +18,7% drágulás +6% +0,3% +7,8% +2,6%

KSH, változás: előző évhez képest, élelmiszer: élelmiszer jellegű vegyes és szakboltok együtt