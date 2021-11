Árat emelhet az Ikea: a magyar vásárlók is jócskán megérezhetik a drágulást

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Áremelés mellett döntött az Ikea, mivel a szállítási költségek is emelkednek és az ellátási láncban is fennmaradnak a problémák. Az anyacég a magasabb nyersanyag- és szállítási költségek egy részét hárítja a kiskereskedőkre, így a magyar leányvállalatra is.

A legfontosabb hírek, a napi hírzaj nélkül.

Elindult a Pénzcentrum heti hírlevele, a Turmix. Iratkozz fel

NEKED AJÁNLJUK