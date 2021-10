Felvásárolnák a multik a magyar földek zamatos kincseit: akinek itt van földje, ezt éri meg vetnie

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az elmúlt évek folyamatos növekedése után az idén már 1450 hektárról takarítottak be ipari paradicsomot. A most elért 115 ezer tonnás mennyiségnél jóval többet is fel tudnának vásárolni a hazai élelmiszerfeldolgozók. Ezért a legmodernebb termesztési ismeretekre és technológiákra nyitott magyar agrártermelők számára az ipari paradicsom lehet az egyike azoknak a szántóföldi növényeknek, amelyek hosszú távon is versenyképes jövedelmezőséggel és kiszámítható felvásárlási háttérrel termeszthetők.

A legfontosabb hírek, a napi hírzaj nélkül.

Elindult a Pénzcentrum heti hírlevele, a Turmix. Iratkozz fel

A feldolgozási szezon lezárultéval már megvonható az ipari paradicsom termesztésének idei mérlege. A hazai kertészeti ágazat egyik legfontosabb szántóföldi növényét 2021-ben 1450 hektáron termesztették. Az elmúlt években a terület folyamatosan nőtt, ami azt jelzi a szakembereknek, hogy egyre többen ismerik fel az ipari paradicsomban rejlő lehetőségeket. A magyar termesztőknek jó hír, hogy tartósan emelkedik a világ paradicsomfogyasztása, amit tovább erősítenek az egészségestudatos étkezési trendek. Ebből fakadóan a paradicsomalapú élelmiszerek alapanyaga iránt folyamatosan bővülő globális kereslettel lehet számolni. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Magyarországon az idén 115 ezer tonna ipari paradicsom termett, aminek több mint 70 százalékát a legnagyobb hazai feldolgozó, a kecskeméti Univer Product Zrt. vásárolta fel, amely a régióban is jelentős kapacitású kecskeméti üzemében sűrített paradicsomot készít az alapanyagból. A hektáronkénti hozam évek óta 80-90 tonna között mozog, ami még fokozható a minőség romlása nélkül. A felvásárlási árak az elmúlt időszakban évről-évre emelkedtek, 2020-hoz képest az idén 13 százalékos volt a növekedés – vonta meg az idei év mérlegét Ágoston Béla, az Univer Product nyersanyag beszerzési igazgatója. Az Univer célja, hogy a szezont megelőző év őszén meghatározza a felvásárlási árakat, melyeket az világpiaci változások tavaszig korrigálhatnak. A felvásárlási árakat tehát optimális esetben már ősszel, de legkésőbb a tavaszi szezonkezdet előtt megtudják a termelők, ami biztonságot jelent számukra. A termelést az elmúlt években folyamatosan bővülő fajtaválaszték, technológiai fejlesztések, valamint a precíziós gazdálkodás legújabb módszereinek (előrejelzésre alapozott növényvédelem és öntözés, talajvizsgálatokra alapozott differenciált tápanyagkijuttatás) alkalmazása jellemezte. Ennek is köszönhetően más szabadföldi zöldségekhez képest (például zöldborsó, csemege kukorica) az ipari paradicsom termesztése stabil és versenyképes jövedelmezőségű maradt. Mindezek alapján a környezet- és klímaváltozás nyertese lehet ez a szántóföldi növény, hiszen öntözéssel egyaránt jövedelmezően termeszthető Magyarországon a jobb minőségű és a homoktalajokon. Növényvédelme pedig az uniós környezetvédelmi törekvések mellet is megoldott, hatékony, kidolgozott technológiák vannak erre. Az Univer Product Zrt. piaci lehetőségei és feldolgozó kapacitása alapján az idei több mint 80 ezer tonnánál sokkal nagyobb mennyiségű ipari paradicsom felvásárlására is kész, ami jó lehetőséget kínál azoknak a termelőknek, akik magas jövedelmezőségű, hosszú távon is stabil felvásárlású növényt akarnak termeszteni – mondta Ágoston Béla. Az Univer az ipari paradicsom termesztésébe kezdők számára sok év tapasztalatával kidolgozott szakmai-pénzügyi rendszert kínál. Ebbe a hazai agráriumban általánosnak nem mondható pontos, határidőre fizetés és finanszírozás mellett beletartozik a folyamatos szaktanácsadás, a fajtaválasztásban, palántázásban, betakarításban való segítség, valamint a termés feldolgozóüzembe szállítása. JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 2 millió forintot igényelnél, 60 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 39 646 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 7,28%), de nem sokkal marad el ettől a Sberbank 40 150 forintos törlesztőt (THM 7,66%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Dunai László, az Univer-Agro Kft. ügyvezető igazgatója szerint az Univer termeltetési programjába bárki bekapcsolódhat, akinek 10 hektárnál nagyobb öntözhető területe van Kecskeméttől maximum 100 kilométerre. A legfontosabbnak azt tartja, hogy a partner legyen nyitott az új módszerek, ismeretek folyamatos megismerésére, és a termesztésbe való beépítésére. Az ipari paradicsom a szántóföldi növénytermesztés tudásintenzív ága, ahol a magasabb jövedelmezőséget szakértelemmel és az állomány tenyészidőszak alatti folyamatos gondozásával, ellenőrzésével lehet elérni. Annak a termelőnek viszont, aki erre hajlandó és képes, megtérül a munkája az elért jövedelmezőségben.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK