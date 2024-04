Elérkezett a teljes napfogyatkozás napja: innen lehet majd látni a ritka égi jelenséget

2024. április 8-án délután Észak-Amerikában és Közép-Amerikában ismét teljes napfogyatkozást lehet majd megfigyelni az égen. A napfogyatkozás reggel éri el Mexikó csendes-óceáni partvidékét, átlósan látható lesz az Egyesült Államokat Texastól Maine-ig, és késő délutánra kilép Kanada keleti részén. A kontinens többi részén részleges napfogyatkozás várható. Utoljára 2017. augusztus 21-én volt ilyen égi jelenségre példa a földteke azon felén. Sokan utazást is szerveztek áprilisra, hogy minél jobb helyről kémlelhessék az eget az adott napon. De mi a helyzet nálunk? Mutatjuk, hogy Magyarországon, vagy legalább a közelben mikor lesz látható napfogyatkozás.

A napfogyatkozás az a csillagászati jelenség, amikor a Hold a megfigyelő számára részben vagy egészen eltakarja a Napot. Napfogyatkozás akkor jön létre, amikor a Hold pontosan a Föld és a Nap közé kerül, azaz újholdkor - írja a Wikipédia. Azonban nem minden újholdkor következik be napfogyatkozás, hanem csak akkor, ha a Föld körüli pálya leszálló vagy felszálló csomópontjában van éppen újholdkor a Hold. A Föld forgása miatt pedig az ilyen jelenségek nem mindig láthatók minden földrészen, minden országban. Sokszor még egy adott ország területén egyes pontokon teljes, máshonnan részleges napfogyatkozás látható.

A mai napon Észak-Amerikában és Közép-Amerikában ismét megfigyelhető lesz az égi jelenség, a napfogyatkozás. Magyarországon utoljára 1999 nyarán lehetett megfigyelni teljes napfogyatkozást, akkor is a Balaton-Szeged tengelyen. Ezelőtt ilyen jelenség utoljára 1842-ben volt Magyarországon, a legközelebbi teljes napfogyatkozásra pedig 2081-ig, 57 és fél évet kell még várni Magyarországon.

Viszont részleges vagy gyűrűs napfogyatkozás lesz máskor is, illetve teljes napfogyatkozás is olyan helyen, ahová még könnyen elutazhat, aki szeretné megfigyelni a jelenséget. Már akár 3 év múlva is láthatjuk az égi jelenséget Európából, ha útra kelünk. A Wikipédia a 21. század napfogyatkozásokat felsoroló listája alapján lehet tudni, hogy mikor lesznek pontosan a következő napfogyatkozások megfigyelhetők a közelünkben. Erről ebben a cikkben írtunk:

2081. szeptember 3-án teljes napfogyatkozásra kerül sor, mely látható lesz Afrika, Ázsia és Európa, azon belül Magyarországon területéről is.

Fontos, hogy a napfogyatkozás megfigyelése szabad szemmel károsíthatja a szemet. Ez nem azért történik, mert más sugárzást bocsátana ki ilyenkor a Nap, hanem éppen azért, mert máskor, ha a Hold éppen nem takarja ki, képtelenek lennénk olyan sokáig a Napba nézni. Mivel azonban egy része takarásban van és így szemléljük, az erős ultra-ibolya sugárzást nem észleljük, ezért sokkal tovább kitehetjük a szemünket nagy terhelésnek, aminek maradandó következményei is lehetnek.