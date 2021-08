Súlyos tízezrekbe kerül az iskolakezdés: jótékonysági akció segít a rászorulóknak

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A tanévkezdés minden háztartás számára jelentős anyagi kihívást jelent: még ha valaki igyekszik is spórolni, és nem ruház be új iskolatáskára vagy új ruhákra, a tanszerek, íróeszközök önmagukban is megterhelik a családi kasszát, ezeket azonban muszáj beszerezni. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a SPAR Magyarország épp ezért tanszergyűjtő akciót szervez: bárki hozzájárulhat ahhoz, hogy egy nehéz anyagi helyzetben élő gyerek a szükséges eszközökkel vághasson neki az új tanévnek.

Az iskolakezdés anyagilag minden évben megterhelő a magyar családok számára, és évről évre több kiadást jelent a KSH adatai alapján: A legfrissebb hírek, időrendben ITT! a 2018-2019-es tanévben a 18 éves és annál fiatalabb gyereket nevelő háztartásokban a családok átlagosan 20 060 forintot költöttek, a 2019-2020-a tanévben ez az összeg már gyerekenként 25 649 forint volt, melynek nagyjából 30 százalékát költötték írószerekre, füzetekre, papírárukra. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a SPAR Magyarország épp abban tud segíteni, hogy a tanévkezdéshez nélkülözhetetlen eszközökhöz a rászoruló családok is hozzá tudjanak jutni. Az Adni Öröm! jótékonysági adománygyűjtés keretében idén először szerveznek tanszergyűjtő akciót: dedikált adománykártyákat értékesítenek az akcióban részt vevő INTERSPAR áruházakban és a SPAR online shopban, melyek 500, 1500, 3000, 5000 és 10000 forintos címletekben vásárolhatók meg. A befolyt összeget tanszerekre – színesceruza-készletre, füzetcsomagra, írószerekkel teli tolltartóra, rajzkészletre, tanszerekkel megtöltött iskolatáskára – váltja a Szeretetszolgálat, amelyeket még a tanévkezdés előtt eljuttatnak a rászoruló családok iskolás gyermekeihez. A vásárlók tárgyi felajánlásokkal is támogathatják a kezdeményezést – tudtuk meg Maczelka Márktól, a SPAR Magyarország kommunikációs vezetőjétől. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat önkéntesei ugyanis 2021. augusztus 25-28-a között országszerte megtalálhatóak lesznek a hipermarketekben, hogy személyesen gyűjtsenek adományokat a tanévkezdés megkönnyítéséhez. A tanszerek gyűjtésének menete a korábbi élelmiszeradomány gyűjtéssel megegyező: a vásárlók az iskolakezdés elengedhetetlen eszközeit megvásárolhatják az INTERSPAR hipermarketekben, majd miután kifizették azokat a kasszánál, átadhatják a Szeretetszolgálat önkénteseinek, akik aztán összeállítják a tanszercsomagokat és eljuttatják a megfelelő helyre. A jótékonysági kezdeményezés keretében készülő ajándékcsomagok a sokgyermekes családok tanulóinak, a családok átmeneti otthonában élő iskolás gyerekeknek, illetve árván maradt vagy nevelőszülőknél gondozott gyermekeknek nyújtanak segítséget a szeptemberi iskolakezdéshez – mondta a Pénzcentrumnak Romhányi Tamás, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője. Az Adni Öröm! tanszergyűjtő akció részleteiről itt olvashatnak bővebben.

Címlapkép: Getty Images

