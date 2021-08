Átvette a vezetést a Lidl a boltok rangsorában: mutatjuk, mi a üzletlánc titka!

Hivatalosan is átvette a vezetést a Lidl a magyar boltláncok közti versenyben, ugyanis 21 százalékkal növelte belföldi forgalmát tavaly. A rangsorban korábban a Tesco állt az élen, viszont a cég bevétele tavaly nemhogy nőtt volna, hanem csökkent, így visszacsúszott a harmadik helyre. A második helyet a Spar szerezte meg.

Most már a hivatalos beszámolók alapján is lehet hirdetni a külföldi kézben lévő magyarországi boltláncok listáját, miután a magyar Lidl és és az utóbbi években a listavezető pozícióban lévő magyar Tesco is publikálta tavalyi eredményeit - szúrta ki a Napi.hu. A legújabb rangsor alapján trónfosztás történt, a Lidl került az élre.

A magyar Lidl belföldi nettó árbevétele a 2020 márciusától 2021 február végéig tartó üzleti évben 667 milliárd forintot tett ki, ami több mint 21 százalékos növekedésnek felel az egy évvel korábbi 551 milliárd forinthoz képest. Ezzel a legnagyobb külföldi kézben lévő boltláncok közül legjobb eredményt érte el, vagyis átvette az első helyet a korábbi listavezető Tescótól.

Boltláncok rangsora

Boltlánc Nettó árbevétel 2020-ban (milliárd forint) Változás év/év (%) Lidl 667 21% Spar 630 10% Tesco 588 -2% Auchan 356 7% Penny 307 14% Aldi 292 19%

Forrás: Igazságügyi Minisztérium céginformációs szolgálat

A magyar Tesco belföldi nettó forgalma - 2020 márciusától 2021 február végéig - közel 588 milliárd forintra rúgott, ez 2 százalékos csökkenést jelent éves szinten. Így a Tesco csak a harmadik a rangsorban: a Spar is megelőzte, amely hivatalos beszámolója szerint 630 milliárd forintos bevételt ért el belföldön, 10 százalékkal többet, mint 2019-ben. A rangsor egybevág a Trade Magazin korábbi becslésével, amely szerint szintén a Lidl vette át a vezetést a Spar és a Tesco előtt.

Mi lehet a Lidl titka?

A GKI korábban közölt elemzése szerint az elmúlt 10 évben részben új boltok alapításával, részben a többi üzletlánc és egyéni kereskedő vásárlói körének elszippantásával előre törtek a diszkontláncok. 2010 és 2020 között a Lidl bolthálózata 51, az Aldié 74, míg a Penny Marketé 40 üzlettel bővült, forgalmuk pedig rendre 3,7, 6,7, illetve 2,3-szeresére emelkedett. Ezzel 2020-ra a Lidl lett a legnagyobb kereskedelmi üzletlánc Magyarországon.

A diszkontláncok térnyerését mindenekelőtt üzleti modelljük gyors reagáló képessége magyarázza az új vásárlói igényekre. A diszkontok a tudatos hálózatépítés mellett sokat fordítanak arra, hogy a minőséghez képest jellemzően kedvező árfekvésű és bővülő választékú kínálat (pl. a vega, vegán, laktóz- és gluténmentes igények kiszolgálása) mellett hatékonyak is legyenek (munkaszervezés, cserélődő szortiment, boltok belső megjelenésének változtatása).