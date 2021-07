Elértük a lélektani határt? Ennyibe kerül egy krémes az ország legjobb cukrászdáiban

"A világ és a hazai gasztronómia állapotát az elmúlt időszak történései, az időszakos étterembezárások különösen rossz helyzetbe hozták" - írja Bevezetőjében a most megjelent 2021-es Étteremkalauz. A cukrászdák, fagyizók ugyancsak megsínylették a járványt, az ország legjobb cukrászdái viszont stabilan helytálltak a pandémia ellenére - alig történt változás a TOP10-es listán. A Pénzcentrum utánajárt, mennyibe kerül egy krémes, egy Esterházy-szelet, vagy Dobos torta az ország legjobb cukrászdáiban.

Július 19-én tartották a Dining Guide Év Étterme Díjátadó Gálát, ahol az ország TOP10+2 étterme mellett díjazták többek között az ország legjobb cukrászdáit. A héten megjelent 2021-es Étteremkalauz felsorolja Magyarország TOP25 cukrászdáját, és külön az országos, valamint a vidéki TOP10-et is. Az idén az Év Cukrászdája Díjat – 2021-ben már negyedik éve - a Mihályi Patisserie kapta. A TOP10-ben idén nem történt túl nagy változás a tavalyi listához képest: a Dolcissima ismét feljutott a legjobb tíz közé, viszont ez sem jelent meglepetést, hiszen a korábbi években is szerepelt már a topban.

TOP10 cukrászda 2021-ben a Dining Guide Étteremkalauz szerint:

Ahol a desszertek árai nyilvánosak voltak, ott egy pár példával az árszínvonalat is szemléltetjük.

Mihályi Patisserie (Vác)

A "Desszert Szalon" már negyedik éve érdemli ki az Év Cukrászdája címet. Alapítója Mihályi László az Étteremkalauz szerint a francia cukrászati stílus magyarországi megteremtője, úttörője. „A desszertek választékában megtalálhatóak a tökéletesen elkészített magyar klasszikusok”, formabontó megvalósítások (mint az idén 10 éves Barangoló desszert), francia és olasz inspirációk.

A menüből kiderül, hogy a Dobos desszert, és a Rákóczi túrós 1490 forintos áron mozognak, az Esterházy "Classic" 990 forint, egy Ischler pedig 690 forintba kerül.

Auguszt József Cukrászdája

Szintén nagy múltra visszatekintő desszertező, amelynek minőségét családjának ötödik generációs cukrászmestere, Auguszt József neve szavatolja. A cukrászdában az Esterházy és Dobos tortaszeletek egyaránt 950 forintba, az Auguszt krémes és a házi krémes 800 forintba kerülnek.

Bergmann Cukrászdák (Balatonfüred)

Füred ikonikus cukrászdája családi vállalkozásként üzemel. Így a hagyományos magyar desszertek között a Bergmann ház saját vívmányai is megtalálhatók a kínálatában. A klasszikus polgári cukrászdák és kávéházak hangulatát idéző helyen a vendégek kedvence a híres Bergmann krémes a Balatonfüred Városi Értéktár Bizottság döntése alapján a közelmúltban városi érték is lett.

Nagy veszteség, hogy tavaly hosszan tartó, súlyos betegség után elhunyt Bergmann Ernő, a legendás füredi aranykoszorús cukrászmester. A város életéből hiányozni fog ikonikus személyisége, de nevét őrzik cukrászdái, az általa képviselt minőséget pedig viszi tovább a családja.

Desszertneked Formációk

Az ékszerdobozszerű, franciás, modern és oldott hangulatú üzlet a Paulay Ede utcában Budapest egyik vezető újhullámos helye a Dining Guide szerint. A 2020-as év nagy változást is hozott: ismét Korponai Péter került a cukrászda élére. Azóta pedig két új egységgel is bővültek.

Dolcissima

Az olasz cukrászmester, Davide Deligo „játszótere” nem először szerepel a Dining Guide TOP10 cukrászdája között. A Dolcissima kínálatában nem csak csodás olasz desszertek, hanem péksütemények is szerepelnek, és az Étteremkalauz szerint a szicíliai kávét is kár lenne kihagyniuk a vendégeknek.

Gerbeaud Cukrászda

A nagymúltú, nemzetközileg is híres Gerbeaud kávéházban egyszerre fontos a tradíció és az innováció. 2020-ban ez a hely is „újított”: felélesztették a „Kis Gerbeaud” legendát, és most már webshopon keresztül is rendelhetők a népszerű desszertjeik. Az ikonikus Gerbeaud szelet 1090 forint, az Esterházy és Dobos tortaszelet 990 forint, a Rákóczi túrós 1350 forint az étlap szerint.

Harrer Csokoládéműhely és Cukrászda (Sopron)

A Mihályi Patisserie-hoz és a Bergmann cukrászdához hasonlóan a soproni hely nemcsak a vidéki, hanem az országos top10-be is bekerült. A nagy múltú cukrászda a Harrer család négy generáción átívelő cukrászmúltjából származó tudásán és tapasztalatain alapul. A csokoládéműhelyük szintén nagy népszerűségnek örvend, amelynek megnyitásával Karl Harrer régi álma válhatott valóra. Hitvallásukhoz tartozik a minőségi alapanyagok használata, mely a kiválasztására, származási helyére és feldolgozására is kiterjed.

Az édességkészítés nem pusztán a megfelelő arányban kiválasztott hozzávalók összekeveréséről szól; sokkal több ennél. Kreatív folyamat, melynek során a cukrász egy kicsit mindig saját magából is ad: minden egyes új ízvilág, egy-egy különleges fűszerkombináció tükrözi elkészítőjének lelki világát, belső kreatív fantáziáját, vagy éppen aznapi hangulatát

- olvasható a cukrászda honlapján.

Kollázs Brasserie&Bar Patisserie

A Four Seasons Hotelt Gresham Palace Kollázs étterméhez tartozó cukrászatában kapható édességek megidézik a magyar és francia klasszikusokat, de hűek az aktuális trendekhez is. A desszert menüben a sütemény- és tortaszeletek egyaránt 1700 forintba kerülnek.

Málna The Pastry Shop

Óbuda modern francia cukrászdája A Dining Guide tesztjei alapján a toplistájuk második helyét érdemelte ki. A honlap viszont eléggé szűkszavú, és az árakat sem közli a desszertüzlet.

Mónisüti (Gyenesdiás)

Amióta 2018-ban a Mónisüti bekerült a legjobb tíz vidéki cukrászda közé, azóta stabilan ott szerepel a topban, pedig akkor még nem is volt cukrászdájuk! Kezdetben a Mónisüti még „csak” cukrászüzemként működött, nagyjából 20 dunántúli kávézónak szállítva a tortákat, és az elismerés hatására nyitották meg első cukrászdájukat, amely a Balaton egyik legnépszerűbb, gyenesdiási strandja felé menet éppen útba esik.

Azóta a Mónisüti nemcsak a vidéki, hanem az országos listára is felkerült, és ez 2021-ben történt másként. Desszertjeikkel továbbra is találkozhatunk a balatoni régió számos városában, emellett a cukrászda hirtelen jött népszerűsége és ismertsége ellenére megőrizte hangulatát házias, de mégis kísérletező ízeivel, egyedi paleo termékeivel, és családias légkörével.