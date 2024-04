Hiába nem teljes állás, rakat pénzt fizetnek érte: heti 8 óra munkáért 200 ezer forintot is adnak itthon

Szopkó Zsófia Link a vágólapra másolva

Lassan itt van a nyári szünet és beindul a turizmus időszaka, amivel párhuzamosan a diákmunka piac is erőteljesebb lendületet vesz. Évről-évre egyre több diák vállal nyáron diákmunkát, de a legtöbben az irodai és gyakornoki pozíciókat választják. A fizetéseket tekintve még mindig az IT szektor a vezető, ahol az órabér akár az 5 000 forintot is elérheti nettó. A végzettséget nem igénylő alkalmi és fizikai munkákkal is 25 év alatt minimum nettó 240 ezer forintot lehet keresni havonta.

Június 15-én elindult a nyári szünet a középiskolákban, és az egyetemeken is júliusra már jellemzően minden hallgató letudja a vizsgáit. Ezzel pedig hivatalosan is elstartol a nyári munkák időszaka. Évről-évre egyre több fiatal vállal munkát, hogy ezzel megteremtse későbbi munkaerőpiaci karrierjének alapjait. Beindul a turizmus és vendéglátás, mégis a legtöbben, ha tehetik inkább az irodai munkák közül válogatnak. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A Pénzcentrum a nyári diákmunkák kapcsán keresett meg diákszövetkezeteket, hogy mit lehet látni a piacon, milyen munkákat preferálnak a fiatalok nyáron és mennyit kereshetnek vele. A legkeresettebb nyári diákmunkák Az általunk megkeresett oldalalak mind egyetértettek abban, hogy manapság már nem annyira jellemzőek a szezonális munkák. Megfigyelhetőek népszerűbb és kevésbé népszerűbb szektorok időközönként, de jellemzőbb most már, hogy a fiatalok a saját érdeklődésüknek megfelelően helyezkednek inkább el. Olyan helyre, ami a későbbi karrierterveikbe jobban beleilleszthető. Ami év közben nehézséget okoz, az órarend és egyéb iskolai kötelezettségek, nyáron nem jelentenek problémát, így többet és rugalmasabban tudnak dolgozni a diákok legyen szó vendéglátásról vagy irodai munkáról. Ilyen nincs, hogy legkeresettebb és legkelendőbb. Már évek óta nincs. Általában minden diák munkavállalónk az általa fontos szempont alapján választja ki a az általa elvégezni kívánt munkalehetőséget. Ez lehet egy utazásra összegyűjtendő célösszeg, lehet szabadidő beosztás szerinti választás, de ugyanakkor vannak olyan diákok is, akik a szakmai fejlődésük, nyelvgyakorlás céljából szeretnének munkát vállalni. - fejtette ki a MŰISZ Iskolaszövetkezet vezetője, Másody Szabolcs. Ezeknek tudatában viszont kevésbé meglepő az irodai és gyakornoki munkák népszerűsége a nyári szezonban. A Mind- Diák Szövetkezet elnöke, Göbl Róbert is hasonló tapasztalatokról számolt be: a Mind-Diák Szövetkezetnél azt látjuk, hogy egyértelműen a gyakornoki pozíciók vezetik a népszerűségi listát: ezekre már jellemzően azok a leérettségizett diákok is jelentkeznek, akik túl vannak a vizsgáikon, és a középiskolai/gimnáziumi tanulmányi leterheltségük alól is felszabadulnak - válaszolta az elnök, majd azt is hozzátette, hogy a gyakornokságon kívül kifejezetten nagy az érdeklődés az általános adminisztratív, irodai, valamint a kereskedelmi területek és áruházi munkák iránt is, ezeket követik szorosan a turisztikai, vagy akár idegennyelv-tudást igénylő feladatok. - tette hozzá. Tehát tagadhatatlan, hogy a meleg idővel párhuzamosan a vendéglátásban is megindul a diákmunkások szezonja. A leggyakoribb munkák tehát ugyanúgy jellemzően az irodai adminisztratív munkák, valamint a fizikai és hosztesz munkák, de továbbra is azt hangsúlyozták a szakértők, hogy visszaesés-emelkedés az évszakok változásával már nem jellemző. jellemzően nem beszélhetünk nyári visszaesésről. Azoknál a szezonális munkáknál pedig, amelyek kifejezetten a nyári felfutáshoz köthetők (pl. kereskedelem, turizmus, vendéglátás szektorban, stb.), jelentős az emelkedés. – fejtette ki a Mind-Diák Szövetkezet elnöke és arra is részletesen kitért, hogy a nyár folyamán a szabadságok miatt előszeretettel vesznek fel fiatalokat, hogy betöltsék a meleg hónapokban a hiányzó munkaerőt. Általános növekedésről azért beszélhetünk, mert a főállású munkavállalók szabadságainak kiadása sok területen okoz kihívást. A szakmai végzettséget nem igénylő, átcsoportosítható részfeladatok esetén a diákok támogatása rendkívül bevált módszer, és gyors segítséget jelent a szabadságolások vagy létszámgondok miatt leterhelt cégek számára. - magyarázta a szakértő. Erre vonatkozóan némiképp ellentétes véleményt fogalmazott meg a MŰISZ Iskolaszövetkezet: mivel az iskolaszövetkezet egész évben kínálja a munkalehetőségeket a diákok számára, ezért egész évben számos munkalehetőség megtalálható a kínálatban. Sokakban felmerül, hogy a nyári szabadságolások miatt jellemzően nyáron megnő az irodai munkák száma ( a helyettesítések miatt), de manapság az emberek nem csak nyáron mennek szabadságra, és ezért ez a tendencia az év többi hónapjaira is eloszlik. Néha előfordul, hogy egy már korábban is kínált irodai munkára a korábbinál. - tette hozzá Másody Szabolcs. Majzik Nándor, a Meló-Diák Universitas Iskolaszövetkezet cégvezetője a kérdésben elmondta, hogy alapvetően vannak olyan szektorok, melyek a nyári szezonon kívül más időszakban nem tudnak működni, így ilyen szempontból a munka iránti kereslet a meleg időszakban megnő ezekben: nyáron a kereslet általában nem esik vissza, sőt, számos területen, mint például a mezőgazdaság, turizmus és vendéglátás, jelentősen nő. Ezen szezonális munkák iránti kereslet növekedése különösen észrevehető -válaszolta. A fizetések, órabérek szektoronként A fizetések terén általánosságban elmondható, hogy a nagyobb választóvonal ott húzódik, hogy igényel- e valamilyen előképzettséget az adott munka vagy sem. Tehát a gyakornoki munkákról úgy általában elmondható, hogy jobban fizetnek, de ezen belül is van szórás. A legjobban fizető szektor egyértelműen az IT gyakornoki pozíciók, itt akár bruttó 3 000 -5 000 forintos órabért is kaphatnak a diákok. Ami, egy 25 évesnél fiatalabb diák esetén természetesen nettónak értendő. A 25 év alatti diákoknál, – akik egyébként a Mind-Diák Szövetkezet fő bázisát jelentik –egyértelműen a gyakornoki pozíciók bérei a legkiemelkedőbbek: 1 874 – 2 500 Ft/óra nettó, míg informatikai pozícióknál, ahol kifejezetten projektmunkákba is be tudnak kapcsolódni a hallgatók, ennek akár a dupláját is megkereshetik, és ugyanez érvényes az az idegennyelv-tudást igénylő diákmunkáknál is. Könnyű fizikai, betanított munkák esetén pedig 1 534 Ft/óra összegnél (a minimum órabérnél) egy diák sem kereshet kevesebbet. - számolt be az árakról a Mind-Diák Szövetkezet elnöke. Ha a megnevezett összegekből indulunk ki egy gyakornok, egy héten akár átlagosan 74 960 és 100 000 forint között is megkereshet nettó, ha 25 év akatti. De az IT szektorban az elmondottak alapján 150 000 és 200 000 forint között vihetnek haza egy hét alatt. De az is elmondható ezek alapján, hogy egy 25 év alatti, iskolaszövetkezeten keresztül munkát vállaló fiatal minimum 1 534 forintos órabérben részesül, ami tehát egy héten 61 360 forint, ami egy hónapban megközelítőleg minimum nettó 245 440 forint. A MŰISZ Iskolaszövetkezet az árakról és a szektorok közötti különbségekről elmondta, hogy általában a szakmai tudás, képzettséget nem igénylő munkák esetében beszélhetünk alacsonyabb bérekről ezek bruttó 1 800 Ft körül vannak, és a szakmai tudást igénylők esetében pedig bruttó 3 500 Ft körüli bérek az irányadók. - magyarázta Másody Szabolcs. Arra a kérdésünkre, hogy a nyári szektorban hányan vállalnak munkát az iskolaszövetkezetek elmondták, hogy a felszabadult idő miatt (nincsen tanítás) azért igen látványos a növekedés. A Mind-Diák Szövetkezetnél sok éves tapasztalatunk alapján +15-20%-kal több diák vállal munkát a nyári szezonban. A teljes foglalkoztatotti létszám így a 4 000 főt is meghaladja - kezdte Göbl Róbert, elnök. A MŰISZ Iskolaszövetkezet szintén megerősítette ezt a tendenciát és A diákok egész évben a tanév ideje alatt is vállalnak munkát. Jellemzően a havi munkavállalói létszám 2 500-3 500 fő között mozog. A kereslet valóban a nyáron a középiskolásoknak köszönhetően jelentős mértékben megnő, és ennek megfelelően a munkavállalói létszám is változik. 3 000-4 500 Fő között mozog. - mondta el a Pénzcentrum kérdésére Másody Szabolcs. Területi különbségek a diákmunka piacon Nem meglepő módon a diákmunkák legnagyobb arányban a fővárosban vannak jelen, de más vidéki városban is egyre népszerűbb, hogy a tanulók munkát vállalnak szövetkezeten keresztül a tanulás mellett az év során. A nyri időszakban a turizmus fellendülésével ez kimondottan igaz, hogy a nagyobb városokban és a keresettebb üdülőhelyeken megnő a diákmunkások száma. A Mind-Diák Iskolaszövetkezet elnöke a kérdésben elmondta, hogy az iparosodottabb városokban, ahol az oktatási háttérintézményekben sincs hiány, ott új csúcsokat dönthet a 2024-es nyári diákfoglalkoztatás. Annál is inkább, mivel jelen gazdasági helyzetben azt érzékeljük, hogy a cégeknél a költségmegtakarítás első helyen szerepel. A törvényi preferenciákkal és garanciákkal megerősített diákmunka, komplex szolgáltatással kiegészítve még mindig toronymagasan a legkedvezőbb lehetőség a munkaadók számára. - mondta Göbl Róbert. Azonban azt is hozzátette, hogy a főváros térhódítása még igen jelentősnek tekinthető, de az online atipikus foglalkoztatás sokat segített a többi magyar városnak is, hogy több fiatalt tudjanak alkalmazni. A főváros és annak vonzáskörzetébe csoportosul a megrendelések közel 50%-a, míg az ország többi részén viszonylag egyenletes eloszlás tapasztalható. Azt azért hozzá kell tenni, hogy egyre több esetben elmosódnak a megyehatárok, mivel a digitális / online lehetőségek, a távoli munkavégzés a diákmunkáknál is egyre nagyobb teret hódít. Ennek köszönhetően előfordul, hogy ma már az ország egyik csücskéből akár több száz km-rel távolabb is dolgozhat egy diák, az otthonából, anélkül, hogy utaznia kellene. - fejtette ki Göbl Róbert. A MŰISZ Iskolaszövetkezet a kérdésünkre elmondta, hogy náluk is kimutatható a főváros dominanciája, de emellett az egyetem városok sem panaszkodhatnak. Mivel mi elsődlegesen Budapesten és Debrecenben tevékenykedünk ezért erről a két régióról tudok nyilatkozni. A nyári munkavállalást sok minden befolyásolja. Ugye Debrecen elsősorban egyetemváros. Így az egyetemi tanév végén jelentősen lecsökken a városban tartózkodó diákok száma, de érdekes módon a munkavállalók száma ennek ellenére nő. Viszont ebben a régióban a budapesti régióhoz képest a kínált munkalehetőségek száma is jelentősen kevesebb. Budapesten folyamatos növekedés tapasztalható, minden időszakban. - fejtette ki Másody Szabolcs. A Meló-Diák Universitas Iskolaszövetkezet továbbá kifejtette, hogy a főváros erőteljes jelenléte a diákmunka piacon abban is jól megmutatkozik, hogy a szezonok közötti váltakozás számokban itt a legkevésbé érzékelhető. "A nyári időszakban körülbelül 100 ezer diák vállal munkát, ami jelentős, körülbelül 30%-os emelkedést jelent az év többi részéhez képest. Területi szinten jelentős eltérések figyelhetők meg; Budapesten és a nagyobb városközpontokban a szezonalitás kevésbé érzékelhető, az év folyamán állandóbb a munkavállalási kedv"- tette hozzá Majzik Nándor.

Címlapkép: Getty Images

