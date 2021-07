Lehull a lepel a klasszikus menzaételekről: ez a különbség a tokány és a pörkölt között

A hentes tokányt klasszikus menzaételnek csúfolják, mégis az egyik legjobb magyar fogások egyike. Nem pontosan érthető, mi a különbség a pörkölt és a tokány között, de most a HelloVidék ezt is kiderítette.

A legtöbbször Magyarországon ettem tokányt, de Erdélyben is készítik, ráadásul a toca szóból eredet, ami román nyelvről fordítva annyit jelent: finomra vágott - írja a HelloVidék cikkének szerzője. De a szomszédos országaink közül Szlovákia is imádja mind a menzán, mind a hétköznapi étkezésben a szotét, ami szintén hasonló a tokányhoz. Egy szó, mint száz, azt gondolom, hogy egy könnyebb pörköltről van szó, aminek nincsenek határai. Az az étel következik, ami valójában bármilyen alapanyagot elbír, és jól is áll neki.

Csikós tokány, hétvezér tokány, borsos tokány, hentes tokány, és még sorolhatnám.. Mindegyik egy kicsit más ízű, hiszen az összetevői különbözőek. Ami egészen biztos, hogy hagyma, szalonna és fokhagyma az alapja mindegyiknek, a többi csupán a fantáziánkon múlik. A legizgalmasabb számunkra, és egyben a kedvencünk is Andrással a felsoroltak közül az utolsó, ami jöhet az asztalunkra bármikor.

A kedvenc: Hentes tokány

Ismerek egy ételt, amit felvidéken készítenek, és őszintén szólva, igen nehezen tudok értelmezni. Ez a spanyol madár. Nemes összetevői ellenére furcsa étel jön létre, hiszen szép, vékonyra szelt marhahúsba sonkát, főtt tojást és savanyú uborkát tekernek, ezt adják hosszú barna lével és szlovák rizzsel. (A szlovák rizs a tarhonyához hasonló köret, csak hosszúkás - aki teheti, kóstolja meg minél előbb!)

Először ennek a spanyol madárnak az ízkombinációjához tudtam hasonlítani a hentes tokányt, aztán megszerettem. Annyira szépen, precízen, finoman és egyszerűen el lehet készíteni, hogy azt hiszem, ettől lett kedves ez az étel. Köretként szinte bármi jöhet, gondolok itt a héjában főtt újkrumplira egy kis sós vajjal, főtt tésztára, rizsre vagy tarhonyára.

Mi a különbség pörkölt és tokány között?

