Mit nekik válság: úgy veszik a magyar szülők ezeket a játékokat, mint a cukrot

A tavaly március óta zajló, változó mértékű korlátozások és nyitvatartási változások természetesen a játékpiacot sem hagyták változatlanul.Ennek ellenére a magyar játékpiac képes volt növekedni az előző év azonos időszakához képest.

A GfK már közel 3 éve monitorozza a hagyományos játékpiacot, 11 különböző árucsoportra készítve értékeléseket. Külön vizsgálva az online és a tradicionális vásárlások arányát és trendjeit.

Az év első 5 hónapját vizsgálva látható, hogy a magyar játékpiac képes volt növekedni az előző év azonos időszakához képest. A 2019-es év első hónapjaival ellentétben, ebben az időszakban az online vásárlások további növekedése mellett már a bolti forgalom is növekedni tudott. Az online vásárlások az év legelején tovább nőttek, a tetőzés azonban márciusban volt, amikor 94%-os ugrással közel megduplázódtak az internetes vásárlások a játékpiacon.

Köszönhető ez elsősorban annak, hogy az idén a korai húsvét április első hétvégéjén egybeesett a boltbezárások időszakával. Május végén, a gyereknapi játékvásárlások egy része már visszatért a tradicionális csatornákban, megállítva az online vásárlások további növekedését.

Az időszak legnagyobb értékbeni növekedését realizáló játék kategóriája az építőjáték (Building Sets) volt. A mért panelen a legnagyobb részt képviselő építőjáték kategória 38%-os értékbeni növekedést ért el. A tavalyi év nyertese, a kültéri játék kategória (Sports & Leisure), az idén 10%-os értékbeni növekedést ért el, ami már nem olyan nagy mértékű, mint előző évben, de a 11 kategória értékbeni arányait nézve még mindig a második legnagyobb részt képviselő árucsoport maradt. A kisebb növekedés oka, hogy a családok – akik megtehették - már a tavalyi korlátozások alatt megvásárolták gyermekeiknek a trambulint, hintát.

Mely kategóriák az online vásárlás erősödésének nyertesei?

A mért kategóriák egymáshoz viszonyított értékbeni súlyát nézve az online és tradicionális csatornákat is az építőjáték és a kültéri játékok uralják. Az online és a bolti vásárlásnak is megvannak a kihelyezési és szállítási sajátosságai, ebből adódóan is mutatkoznak eltérések az egyes játék kategóriák.

Kasszazónás minifigurákat, gyermek járműveket (Toc Vehicle) és plüss (Plush) játékokat többet vásárolnak személyesen, bolti környezetben, ahol élőben nézhető meg a termékkínálat. Ezzel szemben például az építőjátékok, amik egyértelműen megadható paraméterekkel rendelkeznek, nagyobb arányban értékesítenek online.

Kategóriáktól függetlenül az online vásártér egyértelmű előnyt élvez azoknál a játékoknál, ahol a magasabb érték miatt a vásárlók szeretnek körültekintőbben tájékozódni az árakról vagy nagyobb méretüknél fogva előnyben részesítik a házhozszállítást.