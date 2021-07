Kezdődik a dinnyeháború a magyar boltokban: ennyiért méri az Aldi, Lidl, Penny a nyár slágerét

A magyarok kedvenc nyári gyümölcse egyértelműen a görögdinnye: a szezonban az össze eladott gyümölcs egynegyede dinnye, a barack, szilva, szőlő labdába sem rúghat mellette. A piacokon, boltokban először a nyugati import görögdinnye jelenik meg, majd júliusban kezdik szüretelni Magyarországon is a gyümölcsöt. Amikor a magyar dinnye bekerül a boltokba, a kereskedők rendszerint nyomott áron szórják ki a külföldi dinnyekészleteket, kezdődik az akciózási hullám. Nyár végére pedig rendszerint 99 forintos kilós árral is találkozni - csakhogy idén az infláció, a termelői költségek megugrása és a kíméletlen időjárás miatt kevés az esély a nagyobb árzuhanásra.

Múlt hétvégén megkezdődött a görögdinnyeszüret az ország déli térségeiben, és az utóbbi hetek kedvező időjárása miatt kiváló minőségre számítanak a termelők. Várhatóan a magyar görögdinnye - ahogy más zöldségek és gyümölcsök is - a korábbi éveknél magasabb áron kerülhet piacra az inputanyagok és a munkaerő drágulása folytán megnőtt a bekerülési költség miatt. Az átlagos dinnyefogyasztás 12 kilogramm/fő évente, ami az idei elhúzódó melegebb időjárás miatt akár két kilogrammal is emelkedhet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) közlése szerint.

A közlemény szerint a termelőket tömörítő Magyar Dinnyetermelők Egyesülete felhívja a kiskereskedők figyelmét, hogy nem lenne szerencsés, ha az import dinnye akciózásával - lévén jelentős mennyiségű olasz, drágább dinnye ragadt bent a nagykereskedelemben - levernék az árakat a magyar dinnye érkezésére. Ez ugyanis a hazai termesztést és ellátást hosszú távon is veszélyeztetné. Az biztos, hogy egyelőre nem sok bolt akciózta le a dinnyét.

A hűvös, esős időjárási viszonyok miatt későbbre tolódott a hazai dinnyeszezon indulása, ráadásul a legutóbbi jeges esők nagy károkat okoztak a termelőknek. Egy a baranyai Drávaiványiban található dinnyeföldet is elvert a jég: a 3,5 hektáros területen egyetlen egy ép dinnye sem maradt! Tihanyi János és fia augusztusban szedték volna le a dinnyéket, a pénteki jégverés következtében viszont egy évnyi munkájuk veszett oda és több tízmillió forintos kár érte őket - közölte a Pécs Aktuál.

Tehát a 2021-es év dinnyeszezon szempontból sem szerencsés. Az átlagos dinnyeárak minden év júniusában egyre magasabbról indulnak. 2017-ben 277, 2018-ben 292, 2019-ban 351, 2020-ban 336 Ft/kg-ról indult a görögdinnye átlagos foyasztói ára a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint. 2021-ben az induló kilós ár már 390 forint volt: ez 16,1 százalékos emelkedést jelent!

A fenti grafikonon látható, hogy a korábbi években hogyan alakult a "dinnyegörbe". Júliusban csökkeni kezdenek az árak, ahogy a magyar dinnye bekerül a kiskereskedésekbe, és augusztus-szeptemberre csökken le igazán a dinnye ára. Tavaly - és ebben a járvány okozta zöldség-gyümölcs áremelkedésnek is szerepe volt - csak 221 Ft/kg-os átlagárig tudott lecsökenni a főszezonban a lédús gyümölcs ára. Kérdés, hogy idén meddig tudja mert levinni a viharvert magyar dinnye az árakat júliusban, és kiszórják-e a boltok nyomott áron az import gyümölcsöt.

A piacokon egyelőre még nem látni, hogy készülődne az árzuhanás: 248-598 forintos skálán mozog a kilós ár a piaconline.hu gyűjtése szerint. A Piaci Árinformációs Rendszer (PÁIR) pedig 10 budapesti üzlet árait vizsgálva a 27. héten (múlt héten) 266,5 forintos kilós átlagárat állapított meg. Ez már számottevő csökkenést jelent június első hetéhez képest, amikor 511,5 forintot mértek - viszont akkor még híre-hamva sem volt a valódi dinnyeszezonnak, így nem csoda, hogy aranyáron adták a csemegét.

Hol maradnak a bolti akciók?

Az élelmiszerláncok egyelőre óvatosak a kedvezményes árakkal, viszont így is találunk jó ajánlatokat: az Auchan szerdáig érvényes akciós újságjában már megjelent a magyar görögdinnye 198 forintos kilós áron. A Tesco csütörtöktől érvényes akciós újságában is feltűnik a magszegény görögdinnye 279 forint/kiló helyett most 189 forintos áron (a származási helyet az újság nem tüntette fel.) Akciózásban a Penny volt a legmerészebb az üzeletek közül: e hét csütörtöktől 149 Ft/kg áron adja a magyar görögdinnyét:

A Lidl egy hete jelentette be, hogy raktárai kizárólag magyar beszállítóktól érkező, kiváló minőségű magvas görögdinnyét vesznek át a nyár további részében, mellyel kezdetét veszi a hazai dinnyeszezon. Ezeket az árakat elnézve viszont így július közepén, nem zárhatjuk ki, hogy augusztusban nem lesz 99 forintos akciós dinnye a kínálatban. Csak győzzük kivárni!