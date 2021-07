Elképesztően elszálltak a gombócárak 2021-re: már a fagyi is luxus?

Két éve, a koronavírus-járvány előtti utolsó nyáron átlagosan 280-300 forintba került egy gombóc fagyi a Balatonnál, tavaly ez 300–350-re kúszott fel. A növekedés az idei évben is borítékolható volt, köszönhetően az alapanyagárak drágulásának, a béröltségek megugrásának és a gyenge forintárfolyamnak. Lássuk, idén milyen gombócárakra lehet számítani.

"Minden évben, ha csak egy keveset is, de még mindig emelkedik a fagylalt ára. Ugyanakkor pozitív változások se hallgassuk el, a megemelkedett árhoz, a legtöbb helyen jobb minőség is párosul. Az egyik választható út, hogy minőségi terméket kínáljunk, minőségi áron. A nyersanyagok nagy része külföldről érkezik, ilyenek az olajos magvak, a csokoládék vagy a gyümölcspürék, ezeket az idei EUR/HUF árfolyam miatt drágábban lehetett beszerezni" - mondja a Növekedés.hu-nak Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestületének elnöke.

Márpedig a minőségi fagylalt készítéséhez megkerülhetetlen az import alapanyag. Míg a gyümölcsök terén sokáig kiváló minőségű hazai alapanyagból dolgozhattak a fagylaltkészítők, az elmúlt pár évben a hektikus időjárás rányomta bélyegét a termésre, ezért a folyamatos utánpótlást kénytelenek francia, olasz, vagy spanyol cégek fagyasztott termékeivel megoldani, még úgy is, hogy ezek lényegesen drágábbak a magyar gyümölcsnél.

Fontos alapanyag a vanília is, amelynek az ára egy ideje már az egekben van, mindez pedig a gombócok árán is meglátszik. A vevők igénylik az egzotikusabb ízeket is, viszont ezek alapanyagai annyira drágák, hogy a cukrásznak jellemzően semmi haszna nincs rajtuk.

200 forintért már csak kommersz fagyit kapni

A jelenlegi átlagos fagylalt ár valahol 300-350 forint/gombóc körül van, de 500 forintért is lehetett már látni idén fagylaltot - írja a lap. Az ár emelkedésére a nyersanyag árakon túl, a bérköltségek drasztikus emelkedése is hatással van, mivel a minőségi fagylalt készítéséhez rengeteg élőmunka szükséges. Ha valóban kézműves, minőségi fagylaltot kínál egy fagylaltozó, vagy cukrászda, akkor ahhoz minimum 300 forintért kell kínálnia a fagyit, hogy nyereséges legyen az üzlet.

Ezért, ha nagyon olcsó, 200 forint körüli fagylalttal találkozunk, akkor kezdjünk el gyanakodni, tanácsolja Erdélyi Balázs, mivel ennyi pénzért valószínűleg csak mesterséges aromákat és ételszínezéket kapunk. Fagylalt nélkül szinte veszteséges lenne a legtöbb cukrászda üzemeltetése - mutat rá az ipartestület elnöke, mivel a süteményeket még mindig Kelet-Európai áron tudják csak értékesíteni, miközben a bérek és az alapanyagok többsége már szinte a nyugati árszínvonal környékén vannak.

Bár nem fogja senki az elmaradt márciusi fagylaltot duplán elnyalni júliusban, azért a cukrászdák abban reménykednek, hogy a szezon hátralévő része valamit tud majd pótolni a gyenge kezdés után.