A jó idővel az eper ára is elindult lefelé: érdemes várni, meddig csökkenhet még?

Egymást érik az út szélén sátorból vagy napernyő alól, kisasztalról epret árusító termelők. Van, ahol 1500 forintot kérnek egy kiló eperért, de ennél drágábban is árusítják a gyümölcsöt.

Debrecenben azt mondják, hogy márciusban még nyolcezer forinttal kezdték az árusítást, azóta azonban már itt is ezer forint körülre csökkent az ára. A termelők szerint hirtelen sok lett a gyümölcsből, ezért megy le az ár, ami viszont a vásárlóknak még mindig sok - számol be az ATV.

Ahogy megérkezett a melegebb idő már be is robbant a piacokra a szabadföldön termő eper. Alig egy hete még akár 5-6 ezer forintot is elkértek egy kiló eperért, de ma már akár ezer forintért is lehet vásárolni a gyümölcsből.