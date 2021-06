A hazai McDonald’s az uniós irányelveken és az ezekre épülő hazai szabályozáson túlmutató vállalásokat tervez a plasztik csomagolóanyagok kiváltására, amelynek soron következő lépéseként már ebben a hónapban megkezdik a műanyag szívószálak és evőeszközök fenntartható forrásokból származó papír, rost és fa alapanyagból készült alternatívákkal történő kiváltását. Ezzel, valamint a közeljövőben tervezett változtatásokkal együtt éves szinten közel 200 tonna műanyagtól szabadul meg az étteremlánc. A váltásra éves szinten 800 millió forintot fordít a hálózat.

Az éttermek vendégeinek többsége valószínűleg nem is gondol rá, hogy olyan helyen jár, ahol hosszú évek munkájának eredményeként európai szinten is kiemelkedő gyakorlatokat alkalmaznak a szelektív hulladékgyűjtésre és -hasznosításra, az energiatakarékosságra és a karbonlábnyom csökkentésére. A hálózat az elmúlt évtizedekben a fentarthatóság és a környezetvédelem területén rengeteg példaértékű kezdeményezést valósított meg Magyarországon. A hulladékok szelektálása és hasznosítása, az újrahasznosított és fenntartható forrásból származó alapanyagokból készült csomagolóanyagok, az energiahatékony megoldások az éttermekben, a fenntartható gyakorlatok az ellátási láncban mind ennek a folyamatnak fontos építőkövei. A Covid-19 járványt követően a természetes környezetünk megóvása még fontosabbá vált, országos és helyi szinten egyaránt a kiemelt prioritások között helyezkedik el.

Búcsú a műanyag szívószálaktól és evőeszközöktől

A 94 étteremmel rendelkező magyarországi hálózat azt tűzte ki célul, hogy 2021 év végéig harmadik fél által tanúsított, fenntartható erdőgazdálkodásból származó, FSC minősítéssel ellátott fa, papír, illetve rost alapanyagból készült alternatívákkal váltják ki az egyszer használatos műanyag csomagolókat mindenhol, ahol az élelmiszerbiztonsági szabályok és a technológia erre jelenleg lehetőséget adnak. Az étteremlánc ezzel közel évi 200 tonna műanyagot „tüntet el” a rendszerből, az átállásra pedig összesen 800 millió forintot költ.

A folyamat első lépéseként júniustól az éttermekben használt műanyag szívószálakat és evőeszközöket fokozatosan papír és fa eszközökre cserélik. Ez egy évre vetítve közel 46 millió darab műanyag szívószál, több mint 11 millió darab műanyag kanál, valamint 2 millió darab műanyag villa és kés kiváltását jelenti.

A hazai McDonald’s éttermek a szívószálakkal egy időben mondanak búcsút a hideg és forró italos poharak műanyag tetőjének, illetve a műanyag személyzetis poharaknak, szeptemberben pedig a SuperMcFreeze és McFreeze termékek műanyag poharaitól szabadul meg a hálózat - a 2023 januárjától életbe lépő törvényi tiltást jelentősen megelőzve. Mindezzel további több millió darab plasztik csomagolóanyag és hulladék tűnik el a rendszerből. A váltás eredményeként az éttermekben elkészített termékekhez felhasznált csomagolások 99%-a megújuló, újrahasznosított vagy harmadik fél által tanúsított, fenntartható forrásból fog származni.

A felhasznált műanyagok csökkentését célzó vállalásokat, illetve a következő időszakban további fenntarthatósági kezdeményezéseket is felölelő hulladékcsökkentési program annak ellenére is zökkenőmentesen halad, hogy a járvány hatásai a hazai étteremlánc gazdasági mutatóit is kedvezőtlenül érintették.

A hazai McDonald’s a következő években további fejlesztéseket is tervez annak érdekében, hogy fenntartható megoldásokkal folyamatosan csökkentse az éttermekben keletkező hulladék mennyiségét, és ezáltal csökkentse működésének karbonlábnyomát. A hulladék- és karbonlábnyom-csökkentési célok elérése érdekében az éttermi dolgozók segítségére is szükség van, ezért az egységekben elindítják a Környezetvédelmi Nagykövet programot, amellyel éttermi szinten biztosítják a folyamatos fókuszt és hatékony információáramlást a zöld kezdeményezések témájában.

Globális vállalások, magyar eredmények

A McDonald’s globális vállalata 2019 novemberében széleskörű hulladékcsökkentési program elindítását jelentette be az európai piacain. Ennek keretében egész Európában – így Magyarországon is – a McFlurry csomagolását olyan módon újította meg, ami által feleslegessé vált a műanyag tető használata. A fejlesztéssel a hazai étteremlánc 2020-ban 8,9 tonna műanyagot tüntetett el a rendszerből. A 2014 és 2020 között, több lépcsőben megvalósított hazai csomagolás fejlesztéseknek köszönhetően mára egyik saláta termékre sem kerül műanyag tető, ami az éves mennyiséget tekintve további 11 tonnával csökkentette az éttermekben felhasznált műanyag mennyiségét.

2004-ben vezették be az ISO 14001 Környezetközpontú Irányítási Rendszerét. A karbonlábnyom mérésének bevezetését követően a hazai étteremhálózatának teljes CO2-kibocsátását 2012-2017 között 13,25%-kal, fajlagos értéken (vásárlószámra vetítve) pedig 20,3%-kal sikerült csökkenteni. A magyarországi hálózat 2016 óta külső fél által tanúsított MSZ EN ISO 50001 Energiairányítási Rendszert (EIR) működtet, ami az éttermekre és a központi irodára egyaránt kiterjed.

A hulladékhasznosítás terén a magyarországi hálózat élenjárónak számít. 2016 óta a hazai éttermek a rost alapú csomagolóanyagok 100%-át megújuló, újrahasznosított vagy tanúsított, fenntartható forrásokból szerzik be. Bár nem vendégek számára látható módon, a hulladékgyűjtés több mint 20 éve szelektíven zajlik minden hazai egységben. A konyhai és a vendégtérben keletkezett hulladékok szelektálásának köszönhetően a McDonald’s több, mint 80%-ban hasznosítja újra az éttermekben keletkezett hulladékot.

A visszagyűjtött papír, a karton és a PE (polietilén) fólia anyagában hasznosulnak, a konyhán keletkező évi közel 600 tonna használt sütőolajból – amely hazai napraforgóból és repcéből készül – biodízelt állítanak elő, az élelmiszerhulladékot, ill. -selejtet pedig biogázüzemben, elektromos áram és hőenergia termelésére használják fel. 2020-ban ily módon összesen közel 3,4 ezer tonna hulladék hasznosult újra.