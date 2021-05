Brutálisan drága a magyar eper: a külföldiért fele annyit kérnek az árusok

Későbbi érik, ráadásul a harmadával drágult is a magyar szamóca, amit a köznyelvben a legtöbben epernek hívnak – derült ki az RTL Híradó riportjából.

A csatorna híradásából kiderült, a közkedvelt nyári gyümölcs harminc százalékkal drágább, mint az elmúlt években. A drágulás ráadásul tartós maradhat. Ami azért is lehet problémás, mert a magas szállítási költségek ellenére a külföldi eper kb. feleannyiba kerül, mint a magyar.

Az árnövekedés oka egyébként a hideg április, május, ami miatt kéthetes csúszásban van a termés. És ha mindez nem lenne elég, a fényszegény ősz miatt kevesebb virág is volt a szamócabokrokon, így a gyümölcs is kevesebb lesz a szezonban. A cseresznyeültetvények sajnos hasonló cipőben járnak a szamócával, idén egy kiló cseresznye akár 2500-300 forintba is kerülhet.