Tarol az új magyar szuperhitel: tömegek rohanták meg a bankokat a filléres ajánlatért

A koronavírus-járvány átmenetileg szinte hibernálta a gazdaságot, a válságkezelés eredményeként viszont új fejezet nyílt a vállalati hitelezésben. A gazdasági nehézségek enyhítésére új kölcsöntípusok indultak el, egy részük pedig kiemelt állami támogatással vehető igénybe. Mutatjuk a választékot.

Egy vállalkozás számára számos helyzetben lehet jó döntés külső pénzügyi eszköz bevonása, nem mindegy ugyanakkor, hogy milyen helyzetben, milyen céllal teszik ezt a vállalkozók. "A nagyobb költséget igénylő fejlesztésekre például a beruházási hitel jelenthet megoldást, alapanyag és eszközbeszerzésre a forgóeszközhitelek közül érdemes választani, az átmeneti likviditási problémák megoldásában pedig egy szabad felhasználású folyószámlahitel jelenthet segítséget" - sorolta a Pénzcentrum megkeresésére Veres Patrik. A Bank360 szakértője szerint ezek közül jelenleg minden célra elérhető kedvezményes, állami kamattámogatással igényelhető konstrukció. Nézzük a lehetőségeket!

Kezdő vállalkozóként a lakossági hitel is szóba jöhet

Nem véletlen, hogy az olcsó, kamattámogatással igényelhető vállalati hitelek a kezdő vállalkozók fantáziáját is megmozgatják, hiszen ezek a konstrukciók kivételes lehetőséget kínálnak a fejlesztésre vagy növekedésre. Számukra azonban jóval kevesebb lehetőség érhető el, hiszen a kamattámogatott konstrukciók igénylésénél szinte minden esetben feltétel a legalább egy vagy két lezárt üzleti év. A piaci kamatozású kölcsönöknél sem sokkal jobb a helyzet, mivel induló vállalkozásokat kevés bank hitelez, és ha mégis, akkor pedig meglehetősen drágán.

Az induló vállalkozások számára a lakossági hiteltermékek is megoldást jelenthetnek, hiszen ebben a formában több millió forinthoz juthatnak hozzá, kedvező kamatozás mellett. Egy szabad felhasználású személyi kölcsönnél az igényelhető hitelösszeg akár a 10 millió forintot is elérheti, ráadásul év végéig a teljes hiteldíjmutató (THM) nem haladhatja meg a 5,75 százalékot, köszönhetően a koronavírus-járvány miatt bevezetett THM-plafonnak. Ha ennél nagyobb összegre van szükség egy induló vállalkozás beindításához, akkor pedig a szabad felhasználású jelzáloghiteleket is érdemes lehet számításba venni.

NHP Hajrá!

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) kifejezetten azzal a céllal határozott egy 1500 milliárd forintos hitelkeretről, hogy a kis- és középvállalati (kkv) szektor számára biztosítson elérhető plusz forrásokat, ezért indították útjára az NHP Hajrát, a 2013 óta elérhető Növekedési Hitelprogram legújabb formáját.

A hitelt legfeljebb 2,5 százalékos kamattal, számos hitelcélra igényelhetik a vállalkozók.

Fedezhető belőle többek között új beruházás vagy a forgóeszközök költsége, hitelkiváltás, valamint már megnyert támogatást is lehet előfinanszírozni a segítségével. Az NHP Hajrá hitelt április közepe óta vehetik igénybe a vállalkozások, azóta 285 milliárd forint fogyott el a rendelkezésre álló hitelkeretből.

A statisztikák azt mutatják, hogy a K&H, az OTP és az Erste Bank a legaktívabb az MNB április 20-án elindított hitelprogramjában, az NHP Hajrában, amely a legkeresettebb programnak mondható az április-május folyamán a koronavírusra adott válaszként elindult hitelprogramok közül. Április óta ez a három bank adta az eddigi kihelyezések közel 60%-át

Széchenyi Kártya Program



A Széchenyi Kártya Program évek óta kínál kedvező feltételekkel kölcsönt a vállalatoknak, a koronavírus-járvány miatt azonban átmenetileg a teljes program átalakult. Jelenleg hét különböző hiteltípus érhető el:

Folyószámlahitel Plusz,

Munkahelymegtartó Hitel,

Agrár Széchenyi Kártya Plusz,

Likviditási Hitel,

Beruházási Hitel Plusz,

Önerő Kiegészítő Hitel,

Támogatást Megelőlegező Hitel.

A program legnagyobb előnye az állami kamattámogatás - ezenkívül bizonyos konstrukciók esetében még a kezességvállalás díjának egy részét is átvállalja az állam -, így pedig a piaci hiteleknél jóval olcsóbban juthatnak a vállalkozások plusz forráshoz. Ez azért fontos, mert az alacsony, több esetben egy százalék alatti kamatot sokkal könnyebben tudja kitermelni egy vállalkozás, mintha piaci konstrukciót választott volna.

A jelenleg futó Széchenyi-hitel lehetőségek mellett szeptembertől indul el a Széchenyi Turisztikai Kártya, mely a turisztikai szektorban tevékenykedő mikro-, kis- és középvállalatok számára nyújt kamatmentes, szabad felhasználású kölcsönt. Az eddig ismert információk szerint 100 milliárd forintos hitelkeret áll majd a vállalkozások rendelkezésére, a maximálisan igényelhető hitelösszeg pedig 250 millió forint lesz.

Piaci vállalati hitelek

Az államilag támogatott konstrukciók mellett mostanában kevesebb szó esik a hagyományos banki vállalati hitelekről, pedig ezek is részét képezik a piaci kínálatnak. A legtöbb ajánlat értelemszerűen nehezen kel versenyre az állami kamattámogatott konstrukciókkal - nem is beszélve a kamatmentesen igényelhető kölcsönökről -, ennek ellenére érdemes megnézni ezeket a lehetőségeket is. Abban az esetben például, ha nem forinthitelt keres a vállalat, hanem más devizanemben szeretne kölcsönt felvenni (például euróban vagy dollárban), akkor csak a piaci kamatozású ajánlatok jöhetnek szóba.

