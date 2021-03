Mutatjuk, hova költözik Nánásiék kisboltja: ennyibe kerülhet az új Nekem a Balaton

Alig tíz perc gyalogsétára költözteti kisboltját Ördög Nóra és Nánási Pál Balatonakarattyán. A viszontagságokkal teli története újabb fejezete jöhet tehát el, ám a páros és a lakók szerint is talán az utolsó, ugyanis a kiszemelt területen jó a parkolási lehetőség, és nem egy csendes kisutcáról van szó. Érdekesség, hogy pont ezen a területen találtunk most egy kiülős kávézót, amit eladásra hirdetnek a tulajok, annak a vételára majd nettó 40 millió forint.

Mint ahogy arról a Pénzcentrumon is beszámoltunk, a sorozatos helyi elégedetlenség miatt költözni kényszerül Ördög Nóra és Nánási Pál kisboltja Balatonakarattyán. A kiszemelt hely pedig a település körforgalmi része, ami körülbelül 10 perc gyalogsétára van a mostani helytől, úgy 850 - 1 000 méterre.

<br />

Érdekesség, hogy az Akarattyaninfo Facebook csoportban alig pár napja tettek közzé egy bejegyzést, aminek tanúsága szerint Balatonakarattyán eladóvá vált egy üzlet a nagy parkolóban, a körforgalomnál. Az üzlet 180 m2 terasszal, 40 m2 konyha és kiszolgálótérrel rendelkezik. A mosdóknak 20 m2 jut, de van 40 m2 légkondis pinceraktár is, sőt 65m m2 tetőtér is jut a személyzet számára, ami 3 helyiségből áll, és 5 főt tud elszállásolni.

Maga az ingatlan önkormányzati területen van, a felépítményt teljes felszereléssel nettó 39 millió forintért árulják. Nem ez a bolt lesz ugyanakkor Ördög Nóra és Nánási Pál Nekem a Balaton elnevezésű boltjának új székhelye, hiszen a páros nemrég a Streetkitchennek elmondta, egy új épületet húznak fel egy eddig teljesen üres, füves telken. Az eladó kávézónak az ára ennek ellenére jól mutatja a településen jelenleg tapasztalható árakat.

A helyiek szerint egyébként a körforgalmi rész a településen kifejezetten "rozsdaövezetnek" számít, úgyhogy akár jót is tehetne a környéknek egy kis fellendülés. Ördög Nóra és Nánási Pál tervezi szerint egyébként az építkezés már ezen a héten megkezdődött, és ha az országos koronavírus-korlátozásokat is feloldják addig, akkor májusban a tervek szerint meg is nyit az új bolt.

(Címlapkép - Google Maps)