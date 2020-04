Bővülés követheti a recessziót a jövőben, de a 2020-as jövedelmekre nagyon súlyos hatással lesz a járvány

A globális gazdasági leállás jelentős mértékben meg fogja tépázni az idei vállalati nyereségeket - erről tanúskodik a Fidelity International legfrissebb elemzői hangulatfelmérése. A legutóbbi információk arra utalnak, hogy a járvány hatását szélesebb körben és hosszabb időn át fogjuk érzékelni. Az egész évre vetített vállalati nyereségek akár 44%-kal is csökkenhetnek, ha a Covid-19 2020 hátralevő részében is rányomja a bélyegét a gazdasági tevékenységre.

A felmérésben megkérdezett elemzők több mint fele arra számít, hogy ha a körülmények nem változnak, az általuk vizsgált cégeknek fizetőképességi problémái lesznek a következő 12 hónapban. Vannak azonban biztató jelek is: az elemzők 40%-a szerint az ágazatuk 12 hónap múlva a kezdeti bővülés szakaszában jár majd.

A Fidelity elemzői az általuk vizsgált vállalatok körében átlagosan 44%-os éves nyereségcsökkenésre készülnek, ha a Covid-19 járvány a teljes 2020-as év gazdasági életére rányomja a bélyegét. Ha az év második felében megtörténik a talpra állás, az átlagos csökkenés 27%-os lesz.

A felmérés eredményeiből összességében az derül ki, hogy az elemzők szerint a Covid-19 hatása szélesebb körben és hosszabban érződik majd. A vírusnak jelenleg az elemzők 91%-a szerint lesz negatív hatása a vállalati jövedelmekre - ez az arány az elmúlt hónapban még csak 76% volt. Ennek a 91%-nak a kétharmada számít arra, hogy a leállás negatív hatásai a teljes évet érinteni fogják, nem csak az első hat hónapot - a márciusi felméréskor ez az arány még csak kevéssel haladta meg az 50%-ot.

Ebben a hónapban komolyan megváltozott az elemzőink által a piacok jövőjéről alkotott kép az alig négy héttel ezelőttihez képest. Ennek fő oka az, hogy a koronavírus elsősorban ázsiai válságból világméretű járvánnyá, pandémiává vált. Ez az ellátási láncokban globálisan fennálló kölcsönös függőségek miatt különböző nehézségeket idézett elő, még Kínában is, ahol amúgy már a talpra állás első jeleit várjuk

- Fiona O’Neill, a Fidelity International részvényelemzési igazgatóhelyettese (Deputy Head of Research, Equities) így értékelte a helyzetet.

A COVID-19 vírus csak 2020 első félévét érinti majd, vagy az ágazatod egész évére rá fogja nyomni a bélyegét?

A márciusi felmérést március 9-12, az áprilisit április 3-7 között végezte a Fidelity. A mintát az a 91%-nyi elemző alkotja, aki arra számít, hogy a Covid-19 járvány az ágazatában negatívan fogja befolyásolni a vállalati jövedelmeket. A felmérésben szereplő Fidelity elemzők több mint fele úgy véli, hogy ha a körülmények változatlanok maradnak, akkor a vállalatok fizetési nehézségeket fognak tapasztalni az előttünk álló 12 hónap során. Ennek az ipari és a nem alapvető fogyasztási cikkek piacán a legnagyobb a kockázata, melyek vonatkozásában az elemzők 53, illetve 57 százaléka már a következő hat hónap során fizetőképességi problémákra számít.

A ciklikus ágazatokon belül a pénzügyi és technológiai vállalatoknak viszont nagyobb esélyük van átvészelni a nehéz időszakot. A pénzügyi ágazattal foglalkozó elemzőinknek mindössze 17%-a számít arra, hogy cégeinek fizetőképességi problémái lesznek, ami a tőkeszerkezetnek a pénzügyi válság óta végrehajtott megszilárdításának és a jegybanki politikának a banki ágazat számára nyújtott támogatásának köszönhető.

Bár a fokozódó fizetőképességi problémák egyértelműen intő jelként szolgálnak minden befektető számára, fontos megjegyeznünk, hogy a hitelszpredek már tükrözik az egy hónappal ezelőttihez képest megnövekedett csődvárakozásokat. Ennek ellenére most minden korábbinál fontosabb, hogy a befektetők a mérlegek rendkívül szigorú vizsgálatával kiválogassák az ellenállóbb vállalatokat

- fűzte hozzá Marty Dropkin, a Fidelity International globális kötvényelemzési igazgatója (Global Head of Research, Fixed Income). Fiona O’Neill hozzátette:

A bankok sokat tanultak a pénzügyi válságból, és szerencsére stabilabb állapotban érte őket a világjárvány. Az éveken át tartó tőkefelhalmozás után most képesek arra, hogy részt vegyenek a gazdaság talpra állításában. Ezenkívül a jegybankok is számos pénzügyi segélycsomagot vezetnek be, a melyek célja a likviditási helyzet javítása.

A Fidelity nem várja, hogy ebből a korábban nem tapasztalt, teljes gazdasági leállásból sikerül azonnal talpra állni, de elemzői arra számítanak, hogy egy éven belül megjelennek a javulás első jelei. Az elemzők 40%-a szerint az ágazatában 12 hónapon belül megkezdődik az újraéledés, és csupán 16%-uk véli úgy, hogy az ágazata még egy év múlva is recesszióban lesz.

Az azonban nem valószínű, hogy a talpra állás az egész világon egyszerre, koordinált módon fog lezajlani, mivel az egyes régiók különböző ágazatai eltérő időben fognak magukra találni. AL-Hilal István, A Fidelity International közép-kelet európai igazgatója hozzátette:

Nem mondok nagy újdonságot azzal, hogy a 2020-as jövedelmekre nagyon súlyos hatással lesz a járvány, és bár nagy erőkkel próbáljuk felmérni ennek mértékét, hiba lenne túl sokat foglalkozni a 2020-as évvel. Inkább annak előre jelzésére kell összpontosítanunk, hogy hogyan alakulnak majd a jövedelmek 2021-ben és az után, hogy továbbra is kiválogathassuk azokat a vállalatokat, amelyek nyertesként fognak kikerülni ebből a helyzetből.