Ennyit kaszált egyetlen hét alatt a ZORD üdítőitallal Balogh Levente és Pachert Balázs

Alig 2 hete dobta piacra közös üdítőitalmárkáját a Szentkirályi vezér Balogh Levente és a cipőboltos-influenszer Pachert Balázs, máris eladtak 10 ezer darabot a termékből. A Prime üdítők versenytársának szánt szomjoltó 990 forintba kerül.

Mint arról nemrég beszámoltunk, prémium kategóriás üdítőitalt dobott piacra Balogh Levente és Pachert Balázs. A Pénzcentrumnak a Szentkirályi Magyarország alapító tulajdonosa korábban elmondta, hogy a terméket, árazás és egyéb terméktulajdonságok szempontjából is az amerikai Prime üdítők versenytársának szánják.

Most pedig egyik friss videójában osztotta meg a BALAZS KICKS sneaker-webshop tulajdonosa, Pachert Balázs, hogyan is indult a prémium üdítő értékesítése. Az MC Istivel készült anyag elején Balázs elárulta, hogy már az első héten több mint 10 000 darab (!) fogyott a termékből.

Nos, figyelembe véve, hogy egyelőre csak néhány helyen lehet kapni a terméket - saját webshopban, illetve a BALAZS KICKS üzletben, valamint a MOM Park bevásárlóközpontban található LENOA kávézóban lehet megvásárolni - igencsak jól fest az értékesített darabszám. Ez ugyanis azt jelenti, hogy

a termék 990 forintos fogyasztói árával számolva egyetlen hét alatt 9,9 millió forintos árbevételt realizált Balogh Levente és Pachert Balázs közös biznisze.

Amennyiben folytatódik ez a trend (ezt több tényező is befolyásolja: a kezdeti hype ugyan apadhat, viszont bejöhetnek új értékesítési helyek, amelyek szélesítik a piaci kapitalizációt, tehát a terékéletgörbe nagy valószínűséggel még vélhetően a felefele ívelő fázisában van), akkor ez azt jelenti, hogy havi szinten közel 40 millió forintot, éves szinten pedig bő 472 millió forintos eredményt érhetnek el.

Sorra dobják piacra az üdítőket a magyar influenszerek

Úgy látszik, nem sok kreativitás szorult a magyar influenszerekbe, amikor azon gondolkodnak, milyen bizniszbe vágjanak, ha már nem elég a "hagyományos" infuenszer-marketingből származó bevételük. Egyre többen rukkolnak elő ugyanis a zseniális ötlettel: energiaitalt, üdítőitalt dobnak piacra. Emlékezzünk vissza, anno Zsozéatya indította a sort az Nber energiaitallal, de van már italmárka-biznisze (ZENERGEE néven) Dopeman-nek is.

Most pedig az egyik legismertebb magyar influenszer, Whisper Ton húzott olyat a kalapból, amire még nem volt példa itthon. Ja, de! Mint megírtuk, Whisper Ton is beáll a sorba, és piacra dobja saját italmárkáját. A Sparkly néven fémjelzett ital 3 ízben kapható júniustól. Ton picit lejjebb ment árazásban, nála 2940 forintba kerül egy hatos pack, azaz palackonként 490 forint a fogyasztói ár. Kíváncsian várjuk, tőle is úgy kapkodják majd a terméket, mint Pachert Balázstól.