Óriási bejelentést tett az MBH Bank: erre készülhet mindenki, nagyon nagy pénzekről van szó

Év végig fokozná tőzsdei jelenlétét az MBH Bank azzal, hogy a tőzsdei befektetőknek értékesítené saját részvényeit.

Év végig fokozná tőzsdei jelenlétét az MBH Bank azzal, hogy a tőzsdei befektetőknek értékesítené saját részvényeit - jelentette az MBH. Ezek aránya most 7% a tulajdonosi szerkezetben (a jelenlegi tőzsdei árfolyam alapján értékük mintegy 131 milliárd forint), miközben az állam 20%-kal, a kisbefektetők pedig 13,65%-kal rendelkeznek a bankban.

Az állam részesedése és a saját részvények aránya szempontjából legutóbb tavaly decemberben alakult át érdemben az MBH Bank tulajdonosi szerkezete, miután megszűnt a Magyar Bankholding, tulajdonosai pedig közvetlenül az MBH Bank tulajdonosaivá váltak - emlékeztet a Portfolio.

A portál kitért arra is, hogy az MBH kezdetektől fogva tervezi tőzsdei jelenlétének a fokozását.