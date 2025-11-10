2025. november 10. hétfő Réka
Forint, valuta, érme, európai valuta, pénzügyi tétel,
Vállalkozás

Óriási bejelentést tett az MBH Bank: erre készülhet mindenki, nagyon nagy pénzekről van szó

Pénzcentrum
2025. november 10. 09:14

Év végig fokozná tőzsdei jelenlétét az MBH Bank azzal, hogy a tőzsdei befektetőknek értékesítené saját részvényeit.

Év végig fokozná tőzsdei jelenlétét az MBH Bank azzal, hogy a tőzsdei befektetőknek értékesítené saját részvényeit - jelentette az MBH. Ezek aránya most 7% a tulajdonosi szerkezetben (a jelenlegi tőzsdei árfolyam alapján értékük mintegy 131 milliárd forint), miközben az állam 20%-kal, a kisbefektetők pedig 13,65%-kal rendelkeznek a bankban.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az állam részesedése és a saját részvények aránya szempontjából legutóbb tavaly decemberben alakult át érdemben az MBH Bank tulajdonosi szerkezete, miután megszűnt a Magyar Bankholding, tulajdonosai pedig közvetlenül az MBH Bank tulajdonosaivá váltak - emlékeztet a Portfolio. 

A portál kitért arra is, hogy az MBH kezdetektől fogva tervezi tőzsdei jelenlétének a fokozását. 
Címlapkép: Getty Images
#vállalkozás #befektetés #bank #tőzsde #tulajdonos #részvény #részvényárfolyam #befektető #MBH Bank

TolllerBela
1 órája
Hja, aki bolond, mind ide jöjjön ! A magyar tőzsdejegyzéseknek kitett nagybank...lázálom !
0
0
